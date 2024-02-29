Вражескую авиабомбу обезвредили на Харьковщине саперы (фото)
Фото: ГСЧС Украины
На Харьковщине уничтожили российскую управляемую авиабомбу КАБ — 250.
Ее ликвидировали пиротехники Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, сообщили в ГСЧС Украины.
«В связи с невозможностью подъехать к боеприпасу работы по обезвреживанию проводилось на месте обнаружения», — отметили спасатели.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиабомба, ГСЧС, знищили, КАБ, обезвредили, саперы, уничтожили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 12:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине уничтожили российскую управляемую авиабомбу КАБ — 250.".