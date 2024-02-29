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Вражескую авиабомбу обезвредили на Харьковщине саперы (фото)

Общество 12:28   29.02.2024
Виктория Яковенко
Вражескую авиабомбу обезвредили на Харьковщине саперы (фото) Фото: ГСЧС Украины

На Харьковщине уничтожили российскую управляемую авиабомбу КАБ — 250.

Ее ликвидировали пиротехники Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, сообщили в ГСЧС Украины.

«В связи с невозможностью подъехать к боеприпасу работы по обезвреживанию проводилось на месте обнаружения», — отметили спасатели.

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Фото: ГСЧС Украины

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 12:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине уничтожили российскую управляемую авиабомбу КАБ — 250.".