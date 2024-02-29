Вражескую авиабомбу обезвредили на Харьковщине саперы (фото)

На Харьковщине уничтожили российскую управляемую авиабомбу КАБ — 250.

Ее ликвидировали пиротехники Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, сообщили в ГСЧС Украины.

«В связи с невозможностью подъехать к боеприпасу работы по обезвреживанию проводилось на месте обнаружения», — отметили спасатели.