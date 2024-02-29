Ворожу авіабомбу знешкодили на Харківщині сапери (фото)

На Харківщині знищили російську керовану авіабомбу КАБ – 250.

Її ліквідували піротехніки Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, повідомили у ДСНС України.

«У зв’язку з неможливістю під’їхати до боєприпасу роботи зі знешкодження проводилося на місці виявлення», – зазначили рятувальники.