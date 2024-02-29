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Ворожу авіабомбу знешкодили на Харківщині сапери (фото)

Суспільство 12:28   29.02.2024
Вікторія Яковенко
Ворожу авіабомбу знешкодили на Харківщині сапери (фото) Фото: ДСНС України

На Харківщині знищили російську керовану авіабомбу КАБ – 250.

Її ліквідували піротехніки Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, повідомили у ДСНС України.

«У зв’язку з неможливістю під’їхати до боєприпасу роботи зі знешкодження проводилося на місці виявлення», – зазначили рятувальники.

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Фото: ДСНС України

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 12:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині знищили російську керовану авіабомбу КАБ – 250.".