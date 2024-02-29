Ворожу авіабомбу знешкодили на Харківщині сапери (фото)
Фото: ДСНС України
На Харківщині знищили російську керовану авіабомбу КАБ – 250.
Її ліквідували піротехніки Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, повідомили у ДСНС України.
«У зв’язку з неможливістю під’їхати до боєприпасу роботи зі знешкодження проводилося на місці виявлення», – зазначили рятувальники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авиабомба, ГСЧС, знищили, КАБ, обезвредили, саперы, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 12:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині знищили російську керовану авіабомбу КАБ – 250.".