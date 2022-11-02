У Харкові впіймали на гарячому злодія, який крав автоматику з підвалів
21-річний хлопець намагався поцупити автоматику з індивідуального теплового пункту у підвалі одного з будинків Харкова, повідомляє Харківська міськрада.
Співробітники служби КП «Харківські теплові мережі» провели власне розслідування і допомогли правоохоронцям спіймати крадія. Сума збитків могла б скласти 40 тис. грн.
«Сім манометрів, а також крани і з’єднувальні труби для них правоохоронці знайшли у валізі крадія на місці злочину. Того ж дня за даним фактом була порушена кримінальна справа. Зараз чоловік затриманий у порядку ст. 208 КК України і перебуває у слідчому ізоляторі», – зазначили у ХТМ.
Затриманого підозрюють у серії правопорушень, які завдали чимало збитків КП під час війни.
«Харків’янам варто звертати увагу на незнайомих людей, які намагаються залізти у підвал. Якщо є підозра щодо крадіжки, то необхідно повідомити про це поліцію. Опалювальний сезон і так буде складним, а втрата обладнання його точно не полегшить», – зазначили на підприємстві.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 16:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21-річний хлопець намагався поцупити автоматику з індивідуального теплового пункту у підвалі одного з будинків Харкова, повідомляє Харківська міськрада.".