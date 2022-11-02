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У Харкові впіймали на гарячому злодія, який крав автоматику з підвалів

Події 16:43   02.11.2022
Оксана Якушко
У Харкові впіймали на гарячому злодія, який крав автоматику з підвалів

21-річний хлопець намагався поцупити автоматику з індивідуального теплового пункту у підвалі одного з будинків Харкова, повідомляє Харківська міськрада.

Співробітники служби КП «Харківські теплові мережі» провели власне розслідування і допомогли правоохоронцям спіймати крадія. Сума збитків могла б скласти 40 тис. грн.

«Сім манометрів, а також крани і з’єднувальні труби для них правоохоронці знайшли у валізі крадія на місці злочину. Того ж дня за даним фактом була порушена кримінальна справа. Зараз чоловік затриманий у порядку ст. 208 КК України і перебуває у слідчому ізоляторі», – зазначили у ХТМ.

Затриманого підозрюють у серії правопорушень, які завдали чимало збитків КП під час війни.

«Харків’янам варто звертати увагу на незнайомих людей, які намагаються залізти у підвал. Якщо є підозра щодо крадіжки, то необхідно повідомити про це поліцію. Опалювальний сезон і так буде складним, а втрата обладнання його точно не полегшить», – зазначили на підприємстві.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 16:43;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21-річний хлопець намагався поцупити автоматику з індивідуального теплового пункту у підвалі одного з будинків Харкова, повідомляє Харківська міськрада.".