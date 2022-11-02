В Харькове поймали с поличным вора, который крал автоматику из подвалов домов

21-летний парень пытался утащить автоматику из индивидуального теплового пункта в подвале одного из домов Харькова, сообщает Харьковский горсовет.

Сотрудники службы КП «Харьковские тепловые сети» провели собственное расследование и помогли полиции поймать вора. Сумма ущерба могла бы составить 40 тыс. грн.

«Семь манометров, а также краны и соединительные трубы для них правоохранители нашли в чемодане вора с поличным. В тот же день по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УК Украины и находится в следственном изоляторе», — отметили в ХТМ.

Задержанного подозревают в серии правонарушений, нанесших немало ущерба КП во время войны.

«Харьковчанам следует обращать внимание на незнакомых людей, пытающихся залезть в подвал. Если есть подозрение на кражу, то необходимо сообщить об этом полиции. Отапливающий сезон и так будет сложным, а потеря оборудования его точно не облегчит», — отметили на предприятии.