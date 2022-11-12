Мешканці новобудови у Харкові ризикують залишитись на вулиці взимку (сюжет)

Жителі багатоповерхівки у Харкові побоюються залишитись без житла. А все через борги за комунальні послуги, які компанія вираховує в мільйонах гривень.

З хвилини на хвилину будинок мають знеструмити, про опалення взимку взагалі не йдеться. Чому харків’яни, маючи сучасне житло неподалік центру міста, шукають, де перезимувати, – розбиралися кореспонденти МГ “Об’єктив”.

Юрій Карюк та його дружина – переселенці з Краматорська. До Харкова приїхали у квітні 2022-го. Тут, у Шевченківському районі, подружжя має квартиру, яку вони придбали кілька років тому. Це новобудова, яку у 2020 році мали здати в експлуатацію. Проте щороку ці терміни переносять.

Юрій Карюк, мешканець будинку

Підписали договір з компанією, що управляє, що ми оплачуємо комунальні, вони нам дають ключі й ми вже переходимо, робимо ремонт – і все.

Оскільки будівлю не здано в експлуатацію, вона має статус промислового об’єкту. Тому, скаржаться мешканці, вартість електроенергії підвищена у кілька разів.

У нас за світло вже 5 гривень – 4.99.

Такому тарифу місцеві не на жарт здивувалися. До того ж, кажуть, платити доводиться керуючій компанії, якій вони не довіряють. Підозрюють, що не всі гроші можуть надходити до постачальників електрики та інших послуг. Такі сумніви в людей виникли після того, як їх повідомили про загальну заборгованість будинку. Сума обчислюється у мільйонах гривень.

Це борг, який по дому. Тут 3 мільйони 366 тисяч 51 гривня. Це на 31 жовтня.

Звідки взялася така сума – мешканці поняття не мають. Не знають, і як розраховуватимуться.

Анастасія, представник керуючої компанії

Власниця забрала ключі, з цього моменту вони починають оплачувати комунальні. Але так як на будинок ще нема документа – не всі власники хочуть платити. Хочуть всім користуватися: водою, світлом, опаленням, але за це не платять. Ми ще 4 місяці тому дзвонили боржникам, казали, щоб вони оплачували комунальні.

У зв’язку з боргами будинок обіцяють відключити від електромережі, це підтвердили й у компанії, що управляє. Кажуть, це мало статися ще на початку листопада, тому зникнути світло може будь-якої хвилини.

Сергій Махота, мешканець будинку

Ми готові заплатити за світло, всі готові. Але вони не мають поділу. Ось є борг 10 тисяч. Ось ти заплатив 5 тисяч, вони їх розподіляють, як захочуть. Вони: плати все, а ми їх якось розподілимо. І як вони їх розподілять, ми не знаємо.

Місцеві ж нарікають, що в разі знеструмлення опиняться на вулиці, адже жити без усіх комунікацій не зможуть. Тим більше, що й опалення цієї зими в будинку не буде.

Ірина Шатіло, мешканка будинку

Тут все на електриці: електроплити, гарячої води немає – це бойлери, опалення немає, якщо немає електрики – не працюють насоси, не подається вода. Усе. Це крах, це просто порожня коробка, жодна людина тут не зможе жити.

Щоб місцеві могли зимувати – необхідно погасити борги, кажуть у компанії, що управляє. Щоправда, зробити це мають усі мешканці квартир, адже індивідуально відключати послуги не стануть.

Анастасія, представник керуючої компанії

Зараз ми не можемо відключити квартири від світла, у котрих є борги, тому що зараз є воєнний стан. Коли був мирний час – ми це робили. Але зараз у будинку живе мабуть 5 – 10% від загального будинку.

Сергій Махота, мешканець будинку

Я психанув, заплатив усе, я не маю копійки боргу. Але суть у тому, що боргу не маю, але жити все одно я тут не можу.

Питання досі не вирішене. Люди бояться, що якщо не сьогодні, то завтра змушені будуть шукати тимчасове житло, маючи сучасну квартиру неподалік центру міста.