Жители новостройки в Харькове рискуют остаться на улице зимой (сюжет)
Жители многоэтажки в Харькове опасаются остаться без жилья. А все из-за долгов за коммунальные услуги, которые управляющая компания высчитывает в миллионах гривен.
С минуты на минуту дом должны обесточить, об отоплении зимой вообще речь не идет. Почему харьковчане, имея современное жилье недалеко от центра города, ищут, где перезимовать, — разбирались корреспонденты МГ «Объектив».
Юрий Карюк и его жена – переселенцы из Краматорска. В Харьков приехали в апреле 2022-го. Здесь, в Шевченковском районе, у супругов есть квартира, которую они приобрели несколько лет назад. Это новостройка, которую в 2020 году должны были сдать в эксплуатацию. Однако каждый год эти сроки переносят.
Юрий Карюк, житель дома
Подписали договор с управляющей компанией, что мы оплачиваем коммунальные, они нам дают ключи и мы уже переходим, делаем ремонт — и все.
Поскольку здание не сдано в эксплуатацию, оно имеет статус промышленного объекта. Поэтому, жалуются жильцы, стоимость электроэнергии повышена в несколько раз.
У нас за свет уже 5 гривен – 4.99.
Такому тарифу местные не на шутку удивились. К тому же, говорят, платить приходится управляющей компании, которой они не доверяют. Подозревают, что не все деньги могут поступать поставщикам электричества и других услуг. Такие сомнения у людей возникли после того, как их проинформировали про общую задолженность дома. Сумма исчисляется в миллионах гривен.
Это долг, который по дому. Здесь 3 миллиона 366 тысяч 51 гривна. Это на 31 октября.
Откуда взялась такая сумма — жители понятия не имеют. Не знают, и как будут рассчитываться.
Анастасия, представитель управляющей компании
Владелица забрала ключи, с этого момента они начинают оплачивать коммунальные. Но так как на дом еще нет документа – не все владельцы хотят платить. Хотят всем пользоваться: водой, светом, отоплением, но за это не платят. Мы еще четыре месяца назад звонили должникам, говорили, чтобы они оплачивали коммунальные.
В связи с долгами дом обещают отключить от электросети, это подтвердили и в управляющей компании. Говорят, это должно было произойти еще в начале ноября, поэтому исчезнуть свет может в любую минуту.
Сергей Махота, житель дома
Мы готовы заплатить за свет, все готовы. Но у них нет разделения. Вот есть долг 10 тысяч. Вот ты заплатил 5 тысяч, вот они их распределяют, как захотят. Они: плати все, а мы их как-то распределим. И как они их распределят – мы не знаем.
Местные же сетуют, что в случае обесточивания окажутся на улице, ведь жить без всех коммуникаций не смогут. Тем более что и отопления этой зимой в доме не будет.
Ирина Шатило, жительница дома
Здесь все на электрике: электроплиты, горячей воды нет — это бойлеры, отопления нет, если нет электричества — не работают насосы, не подается вода. Все. Это крах, это просто пустая коробка, ни один человек здесь не сможет жить.
Чтобы местные могли зимовать – необходимо погасить долги, говорят в управляющей компании. Правда, сделать это должны все жильцы квартир, ведь индивидуально отключать услуги не станут.
Анастасия, представитель управляющей компании
Сейчас мы не можем отключить квартиры от света, у которых есть долги, потому что сейчас есть военное положение. Когда было мирное время – мы это делали. Но сейчас в доме живет видимо 5 – 10% от общего дома.
Сергей Махота, житель дома
Я психанул, заплатил все, у меня нет копейки долга. Но суть в том, что долга у меня нет, но жить все равно я здесь не могу.
Вопрос до сих пор не решен. Люди боятся, что если не сегодня, то завтра будут вынуждены искать временное жилье, имея современную квартиру неподалеку от центра города.
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 21:40;
Корреспондент Артем Листопад, Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители многоэтажки в Харькове опасаются остаться без жилья. А все из-за долгов за коммунальные услуги, которые управляющая компания высчитывает в миллионах гривен".