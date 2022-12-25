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Бійці тероборони Харківщини та ССО знищили ворогів за допомогою дрона (відео)

Події 14:18   25.12.2022
Олена Нагорна
Бійці тероборони Харківщини та ССО знищили ворогів за допомогою дрона (відео)

Підрозділи Ізюмського батальйону 113-ї окремої бригади територіальної оборони Харківської області спільно з бійцями Сил спеціальних операцій ліквідували двох російських загарбників на околицях селища Озарянівка Донецької області.

Відео опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

“Завдяки влучному удару керованим дроном особовий склад ворога був знищений”, – написав він.

Відео – Сергій Мельник

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2022 в 14:18;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підрозділи Ізюмського батальйону 113-ї окремої бригади територіальної оборони Харківської області спільно з бійцями Сил спеціальних операцій ліквідували двох російських загарбників на околицях селища Озарянівка Донецької області.".