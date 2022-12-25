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Бойцы теробороны Харьковщины и ССО уничтожили врагов с помощью дрона (видео)

Происшествия 14:18   25.12.2022
Елена Нагорная
Бойцы теробороны Харьковщины и ССО уничтожили врагов с помощью дрона (видео)

Подразделения Изюмского батальона 113-й отдельной бригады территориальной обороны Харьковской области совместно с бойцами Сил специальных операций ликвидировали двух российских захватчиков в окрестностях поселка Озаряновка Донецкой области.

Видео опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

«Благодаря точному удару управляемым дроном личный состав врага был уничтожен», — написал он.

Видео — Сергей Мельник

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 декабря 2022 в 14:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подразделения Изюмского батальона 113-й отдельной бригады территориальной обороны Харьковской области совместно с бойцами Сил специальных операций ликвидировали двух российских захватчиков в окрестностях поселка Озаряновка Донецкой области.".