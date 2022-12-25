Бойцы теробороны Харьковщины и ССО уничтожили врагов с помощью дрона (видео)

Подразделения Изюмского батальона 113-й отдельной бригады территориальной обороны Харьковской области совместно с бойцами Сил специальных операций ликвидировали двух российских захватчиков в окрестностях поселка Озаряновка Донецкой области.

Видео опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

«Благодаря точному удару управляемым дроном личный состав врага был уничтожен», — написал он.

Видео — Сергей Мельник