Бойцы теробороны Харьковщины и ССО уничтожили врагов с помощью дрона (видео)
Подразделения Изюмского батальона 113-й отдельной бригады территориальной обороны Харьковской области совместно с бойцами Сил специальных операций ликвидировали двух российских захватчиков в окрестностях поселка Озаряновка Донецкой области.
Видео опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
«Благодаря точному удару управляемым дроном личный состав врага был уничтожен», — написал он.
Видео — Сергей Мельник
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2022 в 14:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подразделения Изюмского батальона 113-й отдельной бригады территориальной обороны Харьковской области совместно с бойцами Сил специальных операций ликвидировали двух российских захватчиков в окрестностях поселка Озаряновка Донецкой области.".