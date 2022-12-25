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Чтобы люди спокойно отпраздновали: 92-я ОМБр отработала по оккупантам (видео)

Общество 13:28   25.12.2022
Елена Нагорная
Чтобы люди спокойно отпраздновали: 92-я ОМБр отработала по оккупантам (видео)

Военные 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковщине, поздравляют с Рождеством тех, кто празднует его 25 декабря.

Прежде чем встретить первую звезду, зенитчики 92-й отработали по позициям захватчиков, говорится в видео на странице бригады в Facebook.

«Рождество — это когда друзья, семья собираются за одним столом и празднуют. Но мы здесь. Защищаем, чтобы люди на свободной территории Украины спокойно отпраздновали Рождество. С Рождеством вас, дорогие!», — отметили защитники.

Где именно было снято видео — не уточняется.

Видео — 92 ОМБр

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 декабря 2022 в 13:28;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковщине, поздравляют с Рождеством тех, кто празднует его 25 декабря.".