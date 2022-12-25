Чтобы люди спокойно отпраздновали: 92-я ОМБр отработала по оккупантам (видео)
Военные 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковщине, поздравляют с Рождеством тех, кто празднует его 25 декабря.
Прежде чем встретить первую звезду, зенитчики 92-й отработали по позициям захватчиков, говорится в видео на странице бригады в Facebook.
«Рождество — это когда друзья, семья собираются за одним столом и празднуют. Но мы здесь. Защищаем, чтобы люди на свободной территории Украины спокойно отпраздновали Рождество. С Рождеством вас, дорогие!», — отметили защитники.
Где именно было снято видео — не уточняется.
Видео — 92 ОМБр
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2022 в 13:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковщине, поздравляют с Рождеством тех, кто празднует его 25 декабря.".