Чтобы люди спокойно отпраздновали: 92-я ОМБр отработала по оккупантам (видео)

Военные 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковщине, поздравляют с Рождеством тех, кто празднует его 25 декабря.

Прежде чем встретить первую звезду, зенитчики 92-й отработали по позициям захватчиков, говорится в видео на странице бригады в Facebook.

«Рождество — это когда друзья, семья собираются за одним столом и празднуют. Но мы здесь. Защищаем, чтобы люди на свободной территории Украины спокойно отпраздновали Рождество. С Рождеством вас, дорогие!», — отметили защитники.

Где именно было снято видео — не уточняется.

Видео — 92 ОМБр