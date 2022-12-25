Щоб люди спокійно відсвяткували: 92-га ОМБр відпрацювала по окупантах (відео)
Військові 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується на Харківщині, вітають із Різдвом тих, хто святкує його 25 грудня.
Перш ніж зустріти першу зірку, зенітники 92-ї відпрацювали за позиціях загарбників, йдеться у відео на сторінці бригади у Facebook.
“Різдво – це коли друзі, родина збираються за одним столом та святкують. Але ми тут. Захищаємо, щоб люди на вільній території України спокійно відсвяткували Різдво. Із Різдвом вам, любі!”, – зазначили захисники.
Де саме було знято відео – не уточнюється.
Відео – 92-га ОМБр
Новини за темою:
Ви читали новину: «Щоб люди спокійно відсвяткували: 92-га ОМБр відпрацювала по окупантах (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2022 в 13:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується на Харківщині, вітають із Різдвом тих, хто святкує його 25 грудня.".