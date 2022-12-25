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Щоб люди спокійно відсвяткували: 92-га ОМБр відпрацювала по окупантах (відео)

Події 13:28   25.12.2022
Олена Нагорна
Щоб люди спокійно відсвяткували: 92-га ОМБр відпрацювала по окупантах (відео)

Військові 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується на Харківщині, вітають із Різдвом тих, хто святкує його 25 грудня.

Перш ніж зустріти першу зірку, зенітники 92-ї відпрацювали за позиціях загарбників, йдеться у відео на сторінці бригади у Facebook.

“Різдво – це коли друзі, родина збираються за одним столом та святкують. Але ми тут. Захищаємо, щоб люди на вільній території України спокійно відсвяткували Різдво. Із Різдвом вам, любі!”, – зазначили захисники.

Де саме було знято відео – не уточнюється.

Відео – 92-га ОМБр

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2022 в 13:28;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується на Харківщині, вітають із Різдвом тих, хто святкує його 25 грудня.".