На Харківщині копи чергують біля храмів, де проходять різдвяні служби
24 та 25 грудня на Харківщині правоохоронці посилили патрулювання поблизу храмів, щоб забезпечити публічну безпеку та правопорядок.
“Харківські патрульні забезпечують безпеку громадян під час святкування Різдва. Бажаємо вам гарних свят! А ми подбаємо про вашу безпеку”, – йдеться на сторінках Управління патрульної поліції у Харківській області у соцмережах.
Як уточнив речник облуправління Дмитро Гайдук, копи сьогодні чергують біля всіх храмів, де відбуваються богослужіння. Також, за його словами, патрулювання області буде посилено і на прийдешні свята.
Фото: УПП у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2022 в 12:09;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 та 25 грудня на Харківщині правоохоронці посилили патрулювання поблизу храмів, щоб забезпечити публічну безпеку та правопорядок.".