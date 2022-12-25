На Харьковщине копы дежурят у храмов, где проходят рождественские службы
Фото: УПП в Харьковской области
24 и 25 декабря в Харьковской области правоохранители усилили патрулирование вблизи храмов, чтобы обеспечить публичную безопасность и правопорядок.
«Харьковские патрульные обеспечивают безопасность граждан во время празднования Рождества. Желаем вам хороших праздников! А мы позаботимся о вашей безопасности», — говорится на страницах Управления патрульной полиции в Харьковской области в соцсетях.
Как уточнил спикер облуправления Дмитрий Гайдук, копы сегодня дежурят возле всех храмов, где проходят богослужения. Также, по его словам, патрулирование области будет усилено и в ходе предстоящих праздникови.
Фото: УПП в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2022 в 12:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 и 25 декабря в Харьковской области правоохранители усилили патрулирование вблизи храмов, чтобы обеспечить публичную безопасность и правопорядок.".