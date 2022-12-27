У Харкові волонтери відпочили під пісні Козловського та жарти Ткача (фото)

У Харкові відбувся з’їзд “Перший вихідний”. Волонтери підбили підсумки діяльності за час повномасштабного вторгнення РФ та відзначили найкращих у 15 номінаціях.

Серед зіркових гостей заходу були комік Юрій Ткач, співак Віталій Козловський та олімпійський чемпіон та срібний призер Олімпійських ігор 2016 року Олег Верняєв, пише пресслужба ХОВА.

“Перший вихідний” зібрав понад сотню благодійних організацій. Голова Координаційного гуманітарного центру Євген Коляда розповів, що метою заходу також було знайомство волонтерів та ще більше їхнє об’єднання для допомоги населенню.

“2023 рік насправді може стати для нас важким, тому дуже важливо зберегти наш великий ресурс і згуртуватися навколо для розв’язання спільних завдань”, – зазначив Коляда.

Переможцем у номінації “Волонтер року” став представник Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Ігор Клименко. Він створив максимально ефективну команду евакуації із місць, де людям перебувати неможливо.

“На чолі з керівником проєкту щодо евакуаційних процесів Ігорем Клименком вдалося вивезти 40 000 людей. Червоний Хрест займається і гумдопомогою, і доглядом людей за місцем проживання, тренінгами з надання домедичної допомоги тощо”, – прокоментував голова обласної організації Товариства Червоного Хреста України Костянтин Башкіров.

Харківська організація Червоного Хреста України також перемогла у номінації “Гігієнічні набори”. Їхнє досягнення – 1 237 000 наборів загальною вартістю 800 мільйонів гривень.

Найкращою в номінації “Допомога людям з інклюзією” стала БО «БФ «Незламний Харків», які передавала обладнання, медичні препарати до лікарень та машини екстреної медичної допомоги.



«Першочергово допомагали людям, які не спроможні були навіть вийти з дому, щоб щось дістати. У березні, коли по всій країні не вистачало таких ліків як L-тироксин, завдяки допомозі благодійного фонду Андрія Шабанова розвезли за тиждень 1000 препаратів у Харкові та 600 – в області, навіть у Куп’янську», – поділилася заступниця голови Ради волонтерів при Харківській ОВА та голова БО «Благодійний фонд «Незламний Харків» Марія Зайцева.

Як зазначив директор Департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол, назва волонтерського з’їзду «Перший вихідний» – символічна, адже для благодійників це насправді був перший вечір цього року, під час якого вони змогли відпочити.

«Самі волонтери організували цей вечір, Харківська ОВА підтримала. Та у номінаціях голосування проводили виключно учасники благодійних організацій. Тобто вони обирали переможців серед своїх», – сказав Сокол.



Фото: ХОВА