В Харькове волонтеры отдохнули под песни Козловского и шутки Ткача (фото)

В Харькове состоялся съезд «Первый выходной». Волонтеры подвели итоги деятельности за время полномасштабного вторжения РФ и отметили лучших в 15 номинациях.

Среди звездных гостей мероприятия были комик Юрий Ткач, певец Виталий Козловский и олимпийский чемпион и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Олег Верняев, пишет пресс-служба ХОВА.

«Первый выходной» собрал более сотни благотворительных организаций. Председатель Координационного гуманитарного центра Евгений Коляда рассказал, что целью мероприятия также было знакомство волонтеров и еще большее их объединение для помощи населению.

«2023 год на самом деле может стать для нас тяжелым, поэтому очень важно сохранить наш большой ресурс и сплотиться вокруг для решения общих задач», — отметил Коляда.

Победителем в номинации «Волонтер года» стал представитель Харьковской областной организации Общества Красного Креста Украины Игорь Клименко. Он создал максимально эффективную команду эвакуации из мест, где людям находиться невозможно.

«Во главе с руководителем проекта по эвакуационным процессам Игорем Клименко удалось вывезти 40 000 человек. Красный Крест занимается и гумпомощью, и уходом за людьми по месту жительства, тренингами по оказанию домедицинской помощи и т.д.», — прокомментировал председатель областной организации Общества Красного Креста Украины Константин Башкиров.

Харьковская организация Красного Креста Украины также победила в номинации «Гигиенические наборы». Их достижение — 1 237 000 наборов общей стоимостью 800 миллионов гривен.

Лучшей в номинации «Помощь людям с инклюзией» стала БО «БФ «Незламний Харків», которая передавала оборудование, медицинские препараты в больницы и машины экстренной медицинской помощи.

«В первую очередь помогали людям, которые не способны были даже выйти из дома, чтобы что-то достать. В марте, когда по всей стране не хватало таких лекарств как L-тироксин, благодаря помощи благотворительного фонда Андрея Шабанова развезли за неделю 1000 препаратов в Харькове и 600 — в области, даже в Купянске», — поделилась заместитель председателя Совета волонтеров при ХОВА и председатель БО «Благотворительный фонд «Незламний Харків» Мария Зайцева.

Как отметил директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол, название волонтерского съезда «Первый выходной» — символическое, ведь для благотворителей это на самом деле был первый вечер в этом году, во время которого они смогли отдохнуть.

«Сами волонтеры организовали этот вечер, Харьковская ОВА поддержала. И в номинациях голосование проводили исключительно участники благотворительных организаций. То есть они выбирали победителей среди своих», — сказал Сокол.