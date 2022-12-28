На Харківщині лікарні обладнають буржуйками
Наразі в усіх лікарнях регіону рівня районних вже є генератори, йде процес постачання буржуйками, повідомили в ХОВА.
“Наразі всі установи вторинної ланки – рівня центральних районних лікарень – забезпечені генераторами потужністю від 5 до 150 кВт. Загалом у регіоні задіяно понад 240 генераторів”, – поінформувала пресслужба ХОВА за підсумками апаратної наради в адміністрації.
Генераторами Харківщину постачають і за рахунок держбюджету, і за допомогою міжнародних організацій, найбільші з яких – Юнісеф, ВООЗ та ООН.
“Зараз фактично 100% стаціонарів і реанімацій забезпечені генераторами, тому можемо сказати, що лікарні повністю укомплектовані. Якщо буде відключення електроенергії, то стаціонарна допомога, звичайно, буде надаватися безперебійно. Нам залишилося в декількох громадах доукомплектувати невеликим генераторами амбулаторії та центри первинної медико-санітарної допомоги”, – розповів директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.
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Окрім генераторів, лікарні Харківської області зараз постачають буржуйками – на випадок, якщо світло зникне на дуже тривалий час.
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Ви читали новину: «На Харківщині лікарні обладнають буржуйками»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 10:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі в усіх лікарнях регіону рівня районних вже є генератори, йде процес постачання буржуйками, повідомили в ХОВА".