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На Харьковщине больницы оборудуют буржуйками

Общество 10:42   28.12.2022
Оксана Горун
На Харьковщине больницы оборудуют буржуйками

На сейчас во всех больницах региона уровня районных уже есть генераторы, идет процесс снабжения буржуйками, сообщили в ХОВА.

«В настоящее время все учреждения вторичного звена – уровня центральных районных больниц – обеспечены генераторами мощностью от 5 до 150 кВт. Всего в регионе задействовано более 240 генераторов», — проинформировала пресс-служба ХОВА по итогам аппаратного совещания в администрации.

Генераторами Харьковщину снабжают и за счет госбюджета, и при помощи международных организаций, крупнейшие из которых Юнисеф, ВОЗ и ООН.

«Сейчас фактически 100% стационаров и реанимаций снабжены генераторами, потому можем сказать, что больницы полностью укомплектованы. Если будет отключение электроэнергии, то стационарная помощь будет предоставляться бесперебойно. Нам осталось в нескольких громадах доукомплектовать небольшими генераторами амбулатории и центры первичной медико-санитарной помощи», – рассказал директор Департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.

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Кроме генераторов, больницы Харьковской области сейчас снабжают буржуйками — на случай, если свет исчезнет на очень длительное время.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 10:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сейчас во всех больницах региона уровня районных уже есть генераторы, идет процесс снабжения буржуйками, сообщили в ХОВА".