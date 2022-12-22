В Харькове учили печников как использовать буржуйки и генераторы
КП «Харьковские тепловые сети» проводят обучение печников как правильно разжигать буржуйки, чтобы не угореть, сообщает мэрия Харькова.
Программа подготовки печника состоит из 20 пунктов, среди которых – устройство дымохода и первая помощь при отравлении угарным газом.
Мастер магистрального района Слободского филиала КП «ХТМ» Евгений Никитин отметил, что для того, чтобы предотвратить накопление угарного газа в помещении, нужно обеспечить принудительную и пассивную вентиляцию. Поскольку в многоквартирных домах таких условий нет, использовать в квартирах буржуйки запрещено.
На предприятии также рассказали о бензиновых и дизельных генераторах. Как пояснил начальник электрохозяйства Основанского филиала Сергей Борщ, размещать генератор с двигателем внутреннего сгорания на балконе – нецелесообразно.
Если неправильно оборудован ввод в квартиру или отсутствует рубильник, есть ли некачественные или неисправные автоматические переключатели, или человек забыл перевести прибор из одного положения в другое – все это при включении генератора можно повредить сеть и электрические приборы.
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 17:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковские тепловые сети» проводят обучение печников как правильно разжигать буржуйки, чтобы не угореть, сообщает мэрия Харькова.".