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В Харькове учили печников как использовать буржуйки и генераторы

Общество 17:38   22.12.2022
Оксана Якушко
В Харькове учили печников как использовать буржуйки и генераторы

КП «Харьковские тепловые сети» проводят обучение печников как правильно разжигать буржуйки, чтобы не угореть, сообщает мэрия Харькова.

Программа подготовки печника состоит из 20 пунктов, среди которых – устройство дымохода и первая помощь при отравлении угарным газом.


Мастер магистрального района Слободского филиала КП «ХТМ» Евгений Никитин отметил, что для того, чтобы предотвратить накопление угарного газа в помещении, нужно обеспечить принудительную и пассивную вентиляцию. Поскольку в многоквартирных домах таких условий нет, использовать в квартирах буржуйки запрещено.

На предприятии также рассказали о бензиновых и дизельных генераторах. Как пояснил начальник электрохозяйства Основанского филиала Сергей Борщ, размещать генератор с двигателем внутреннего сгорания на балконе – нецелесообразно.

Если неправильно оборудован ввод в квартиру или отсутствует рубильник, есть ли некачественные или неисправные автоматические переключатели, или человек забыл перевести прибор из одного положения в другое – все это при включении генератора можно повредить сеть и электрические приборы.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 17:38;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковские тепловые сети» проводят обучение печников как правильно разжигать буржуйки, чтобы не угореть, сообщает мэрия Харькова.".