Обшитые OSB стены и буржуйки — харьковская ТрО показала свои позиции (видео)
Воины харьковской ТрО готовятся к зиме. Как организован быт на линии обороны Харьковщины, показали воины Отдельной бригады Теробороны Харькова на примере бойцов 247 батальона.
«Сейчас мы утепляем наши блиндажи и устанавливаем, грубо говоря, отопление», — рассказывает воин теробороны на видеоролике, опубликованном в telegram бригады.
Стены блиндажа обшиты OSB , буржуйка установлена по всем правилам — на защищенной металлом площадке, с выведенным на поверхность дымоходом.
«Как вы видите, блиндаж обшит деревом, поэтому под печку мы кладем металлические листы. Чтобы отсюда не загорелось OSB наше. Снизу металл, сверху отверстие, там установлена металлическая гильза, которая проходит через деревянные перекрытия и землю с мешками. Она выходит наверх, благодаря этому дым не попадает в наш блиндаж», — поясняет воин.
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Буржуйка не только обогревает помещение, на ней воины готовят еду.
«Разжигать костер на позициях – очень плохая идея. Его далеко видно. Это демаскирующий элемент. Буржуйка дает совсем немного дыма, а самого пламени не видно даже ночью», — пояснили в пресс-службе Отдельной бригады Теробороны Харькова.
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 12:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины харьковской ТрО готовятся к зиме. Как организован быт на линии обороны Харьковщины, показали воины Отдельной бригады Теробороны Харькова на примере бойцов 247 батальона".