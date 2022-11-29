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Обшитые OSB стены и буржуйки — харьковская ТрО показала свои позиции (видео)

Общество 12:03   29.11.2022
Оксана Горун
Обшитые OSB стены и буржуйки — харьковская ТрО показала свои позиции (видео) Фото: Отдельная бригада ТрО Харькова

Воины харьковской ТрО готовятся к зиме. Как организован быт на линии обороны Харьковщины, показали воины Отдельной бригады Теробороны Харькова на примере бойцов 247 батальона.

«Сейчас мы утепляем наши блиндажи и устанавливаем, грубо говоря, отопление», — рассказывает воин теробороны на видеоролике, опубликованном в telegram бригады.

Стены блиндажа обшиты OSB , буржуйка установлена по всем правилам — на защищенной металлом площадке, с выведенным на поверхность дымоходом.

«Как вы видите, блиндаж обшит деревом, поэтому под печку мы кладем металлические листы. Чтобы отсюда не загорелось OSB наше. Снизу металл, сверху отверстие, там установлена ​​металлическая гильза, которая проходит через деревянные перекрытия и землю с мешками. Она выходит наверх, благодаря этому дым не попадает в наш блиндаж», — поясняет воин.

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Буржуйка не только обогревает помещение, на ней воины готовят еду.

 

«Разжигать костер на позициях – очень плохая идея. Его далеко видно. Это демаскирующий элемент. Буржуйка дает совсем немного дыма, а самого пламени не видно даже ночью», — пояснили в пресс-службе Отдельной бригады Теробороны Харькова.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины харьковской ТрО готовятся к зиме. Как организован быт на линии обороны Харьковщины, показали воины Отдельной бригады Теробороны Харькова на примере бойцов 247 батальона".