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Враг пытается вернуть утраченные позиции на севере Харьковщины – «Ахиллес»

Общество 15:23   19.06.2024
Виктория Яковенко
Враг пытается вернуть утраченные позиции на севере Харьковщины – «Ахиллес»

Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на севере Харьковщины почти в полной мере, сообщил в эфире нацмарафона командир батальона «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

«Силы обороны выбили противника из ряда занимаемых им позиций. Сейчас идет активная работа по удержанию этих позиций. Потому что так или иначе противник проводит контратаки, пытается вернуть себе утраченные позиции. В то же время, ведется системная, слаженная работа по уничтожению противника на территории РФ после предоставления разрешения нашими партнерами на применение высокоточного оружия», — отметил Федоренко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 15:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на севере Харьковщины почти в полной мере, сообщил в эфире нацмарафона командир батальона «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко.".