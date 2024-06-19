Ворог намагається повернути втрачені позиції на півночі Харківщини – «Ахіллес»

Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію на півночі Харківщини майже повною мірою, повідомив в етері нацмарафону командир батальйону «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

«Сили оборони вибили противника з ряду позицій, які він займав. Зараз йде активна робота щодо утримання цих позицій. Тому, що так чи інакше противник проводить контратаки, намагається повернути собі втрачені позиції. Водночас з тим ведеться системна, злагоджена робота щодо знищення противника на території РФ після надання дозволу нашими партнерами на застосування високоточної зброї», – зазначив Федоренко.