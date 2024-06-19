Ворог тричі атакував на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ на 13:00
Фото: Генштаб ЗСУ
За сьогодні ворог тричі атакував на Харківському напрямку. Один ворожий штурм Сили оборони відбили, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.
Тривають два боєзіткнення поблизу Вовчанська, де авіація окупантів, зі сторони Бєлгорода завдала двох ударів трьома КАБами.
На Куп’янському напрямку тривають чотири боєзіткнення поблизу Синьківки, Новоселівки та Кругляківки. Дві атаки російських військ українські захисники відбили, зокрема, поблизу Піщаного.
Читайте також: Синєгубов про загрозу для Борової: можуть оголосити примусову евакуацію дітей
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: генштаб, зведення, ЗСУ, КАБ, Купянское, направлення, харьковское;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ворог тричі атакував на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ на 13:00»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 14:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За сьогодні ворог тричі атакував на Харківському напрямку. Один ворожий штурм Сили оборони відбили, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.".