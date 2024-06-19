Ворог тричі атакував на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ на 13:00

За сьогодні ворог тричі атакував на Харківському напрямку. Один ворожий штурм Сили оборони відбили, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

Тривають два боєзіткнення поблизу Вовчанська, де авіація окупантів, зі сторони Бєлгорода завдала двох ударів трьома КАБами.

На Куп’янському напрямку тривають чотири боєзіткнення поблизу Синьківки, Новоселівки та Кругляківки. Дві атаки російських військ українські захисники відбили, зокрема, поблизу Піщаного.