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Ворог тричі атакував на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ на 13:00

Суспільство 14:36   19.06.2024
Вікторія Яковенко
Ворог тричі атакував на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ на 13:00 Фото: Генштаб ЗСУ

За сьогодні ворог тричі атакував на Харківському напрямку. Один ворожий штурм Сили оборони відбили, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

Тривають два боєзіткнення поблизу Вовчанська, де авіація окупантів, зі сторони Бєлгорода завдала двох ударів трьома КАБами.

На Куп’янському напрямку тривають чотири боєзіткнення поблизу Синьківки, Новоселівки та Кругляківки. Дві атаки російських військ українські захисники відбили, зокрема, поблизу Піщаного.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 14:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За сьогодні ворог тричі атакував на Харківському напрямку. Один ворожий штурм Сили оборони відбили, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.".