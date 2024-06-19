Синєгубов про загрозу для Борової: можуть оголосити примусову евакуацію дітей

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що наразі розглядають можливість примусової евакуації дітей з 5 населених пунктів Борівської громади на Харківщині у зв’язку із посиленням обстрілів та формуванням РФ «ударного угрупування».

«Зараз на території Борівської громади загалом проживає 580 дітей. Розглядаємо можливість примусової евакуації 33 дітей з 5 населених пунктів «помаранчевої зони»: Загризове, Богуславка, Шийківка, Маліївка, Нова Кругляківка. Розглянемо це питання на Раді оборони області. Крім цього з території громади евакуювали 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 3 дитини евакуйовані до Волинської області, 2 дитини — до Харкова, 4 дитини до Ізюма, 1 дитина до Закарпатської області», – розповів голова ХОВА.

За його словами, Борівський напрямок потенційно небезпечний, так само як і північ Харківщини та Куп’янський напрямок.

«Так, дійсно, наразі у нас є інформація від наших військових щодо формування певного ударного угруповання. Це не перший раз, це відбувається протягом останнього року, і вони (окупанти – ред.) розглядають і всіма своїми діями демонструють, що цей напрямок вони вважають для себе перспективним, тому що там дійсно посилюються і атаки, і обстріли тієї самої Борової, і інших населених пунктів, які входять до складу цієї громади», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, проєкт Deep State повідомив, що ворог наростив «ударний кулак» для наступу на селище Борова на Харківщині. За даними аналітиків, на ділянці від Райгородки до Нововодяного армія РФ наростила до 10 тисяч солдатів та близько 450 одиниць озброєння та військової техніки, з яких 200 артсистем.

У 3-й ОШБр поінформували, що смуга фронту, де із Луганщиною межує Харківщина, сьогодні є однією з найінтенсивніших ділянок наступу росіян. Найближчим завданням окупантів є вихід до села Чернещина та селища Першотравневе, з наступним захопленням селища Борова.

Тим часом, спікер ОСГВ «Хортиця» Назар Волошин закликав не панікувати і “не підіймати в суспільстві таку інформацію, що ворог вже наступає”.