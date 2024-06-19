Синегубов об угрозе для Боровой: могут объявить принудительную эвакуацию детей

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что сейчас рассматривают возможность принудительной эвакуации детей из 5 населенных пунктов Боровской громады на Харьковщине в связи с усилением обстрелов и формированием РФ «ударной группировки».

«Сейчас на территории Боровской громады проживает 580 детей. Рассматриваем возможность принудительной эвакуации 33 детей из 5 населенных пунктов «оранжевой зоны»: Загрызово, Богуславка, Шейковка, Малеевка, Новая Кругляковка. Рассмотрим этот вопрос на Совете обороны области. Кроме этого с территории громады эвакуировали 10 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них 3 ребенка эвакуированы в Волынскую область, 2 ребенка — в Харьков, 4 ребенка в Изюм, 1 ребенок в Закарпатскую область», — рассказал глава ХОВА.

По его словам, Боровское направление потенциально опасно, так же как и север Харьковщины и Купянское направление.

«Да, действительно, сейчас у нас есть информация от наших военных о формировании определенной ударной группировки. Это не первый раз, это происходит в течение последнего года, и они (оккупанты – ред.) рассматривают и всеми своими действиями демонстрируют, что это направление они считают для себя перспективным, потому что там действительно усиливаются и атаки, и обстрелы той же Боровой, и других населенных пунктов, которые входят в состав этой громады», — добавил Синегубов.

Напомним, проект Deep State сообщил, что враг нарастил «ударный кулак» для наступления на поселок Боровая на Харьковщине. По данным аналитиков, на участке от Райгородки до Нововодяного армия РФ нарастила до 10 тысяч солдат и около 450 единиц вооружения и военной техники, из которых 200 артсистем.

В 3-й ОШБр проинформировали, что полоса фронта, где с Луганщиной граничит Харьковщина, сегодня является одним из самых интенсивных участков наступления россиян. Ближайшая задача оккупантов — выход к селу Чернещина и поселку Першотравневое, с последующим захватом поселка Боровая.

Тем временем, спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин призвал не паниковать и «не поднимать в обществе такую информацию, что враг уже наступает».