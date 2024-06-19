Враг трижды атаковал на Харьковском направлении — Генштаб ВСУ на 13:00
Фото: Генштаб ВСУ
Сегодня враг трижды атаковал на Харьковском направлении. Один вражеский штурм Силы обороны отбили, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.
Продолжаются два боестолкновения вблизм Волчанска, где авиация оккупантов со стороны Белгорода нанесла два удара тремя КАБами.
На Купянском направлении продолжаются четыре боестолкновения вблизи Синьковки, Новоселовки и Кругляковки. Две атаки российских войск украинские защитники отбили, в частности, вблизи Песчаного.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, генштаб, зведення, КАБ, Купянское, направление, харьковское;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 14:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня враг трижды атаковал на Харьковском направлении. Один вражеский штурм Силы обороны отбили, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.".