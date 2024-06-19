Враг трижды атаковал на Харьковском направлении — Генштаб ВСУ на 13:00

Сегодня враг трижды атаковал на Харьковском направлении. Один вражеский штурм Силы обороны отбили, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.

Продолжаются два боестолкновения вблизм Волчанска, где авиация оккупантов со стороны Белгорода нанесла два удара тремя КАБами.

На Купянском направлении продолжаются четыре боестолкновения вблизи Синьковки, Новоселовки и Кругляковки. Две атаки российских войск украинские защитники отбили, в частности, вблизи Песчаного.