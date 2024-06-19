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Враг трижды атаковал на Харьковском направлении — Генштаб ВСУ на 13:00

Общество 14:36   19.06.2024
Виктория Яковенко
Враг трижды атаковал на Харьковском направлении — Генштаб ВСУ на 13:00 Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня враг трижды атаковал на Харьковском направлении. Один вражеский штурм Силы обороны отбили, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.

Продолжаются два боестолкновения вблизм Волчанска, где авиация оккупантов со стороны Белгорода нанесла два удара тремя КАБами.

На Купянском направлении продолжаются четыре боестолкновения вблизи Синьковки, Новоселовки и Кругляковки. Две атаки российских войск украинские защитники отбили, в частности, вблизи Песчаного.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 14:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня враг трижды атаковал на Харьковском направлении. Один вражеский штурм Силы обороны отбили, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.".