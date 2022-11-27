Дороги размыло: командир батальона харьковской ТрО показал условия на фронте
Фото: кадр из видео
В грязи, по грунтовым дорогам воины харьковской теробороны, тем не менее, двигаются вперед.
Короткий видеоролик, с помощью которого можно оценить ситуацию на передовой во время дождей, опубликовал в facebook командир 228-го батальона 127-й отдельной бригады терробороны ВСУ Константин Жидков.
Рядом он разместил ролик с побережья моря с иронической подписью: «Ожидание VS Реальность!»
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Отметим, что, по мнению аналитиков Института изучения войны, проливные дожди снизили темп боевых действий на фронте в Украине. Однако уже на следующей неделе прогнозируют похолодание. Как только земля промерзнет, стоит ожидать активизации действий с обеих сторон.
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 17:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В грязи, по грунтовым дорогам воины харьковской теробороны, тем не менее, двигаются вперед".