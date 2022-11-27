Дороги размыло: командир батальона харьковской ТрО показал условия на фронте

В грязи, по грунтовым дорогам воины харьковской теробороны, тем не менее, двигаются вперед.

Короткий видеоролик, с помощью которого можно оценить ситуацию на передовой во время дождей, опубликовал в facebook командир 228-го батальона 127-й отдельной бригады терробороны ВСУ Константин Жидков.

Рядом он разместил ролик с побережья моря с иронической подписью: «Ожидание VS Реальность!»

Отметим, что, по мнению аналитиков Института изучения войны, проливные дожди снизили темп боевых действий на фронте в Украине. Однако уже на следующей неделе прогнозируют похолодание. Как только земля промерзнет, стоит ожидать активизации действий с обеих сторон.