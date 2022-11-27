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Дороги размыло: командир батальона харьковской ТрО показал условия на фронте

Общество 17:06   27.11.2022
Оксана Горун
Дороги размыло: командир батальона харьковской ТрО показал условия на фронте Фото: кадр из видео

В грязи, по грунтовым дорогам воины харьковской теробороны, тем не менее, двигаются вперед.

Короткий видеоролик, с помощью которого можно оценить ситуацию на передовой во время дождей, опубликовал в facebook командир 228-го батальона 127-й отдельной бригады терробороны ВСУ Константин Жидков.

Рядом он разместил ролик с побережья моря с иронической подписью: «Ожидание VS Реальность!»

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    • Отметим, что, по мнению аналитиков Института изучения войны, проливные дожди снизили темп боевых действий на фронте в Украине. Однако уже на следующей неделе прогнозируют похолодание. Как только земля промерзнет, стоит ожидать активизации действий с обеих сторон.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 17:06;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В грязи, по грунтовым дорогам воины харьковской теробороны, тем не менее, двигаются вперед".