Дороги розмило: командир батальйону харківської ТРО показав умови на фронті
У бруді, ґрунтовими дорогами воїни харківської тероборони, проте, рухаються вперед.
Короткий відеоролик, за допомогою якого можна оцінити ситуацію на передовій під час дощів, опублікував у фейсбуці командир 228-го батальйону 127-ї окремої бригади тероборони ЗСУ Костянтин Жидков.
Поруч він розмістив ролик з узбережжя моря з іронічним підписом: “Очікування VS Реальність!”
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Зазначимо, що, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, зливи знизили темп бойових дій на фронті в Україні. Проте вже наступного тижня прогнозують похолодання. Як тільки земля промерзне, варто очікувати на активізацію дій з обох сторін.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2022 в 17:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У бруді, ґрунтовими дорогами воїни харківської тероборони, проте, рухаються вперед".