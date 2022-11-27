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Дороги розмило: командир батальйону харківської ТРО показав умови на фронті

Суспільство 17:06   27.11.2022
Оксана Горун
Дороги розмило: командир батальйону харківської ТРО показав умови на фронті

У бруді, ґрунтовими дорогами воїни харківської тероборони, проте, рухаються вперед.

Короткий відеоролик, за допомогою якого можна оцінити ситуацію на передовій під час дощів,  опублікував у фейсбуці командир 228-го батальйону 127-ї окремої бригади тероборони ЗСУ Костянтин Жидков.

Поруч він розмістив ролик з узбережжя моря з іронічним підписом: “Очікування VS Реальність!”

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    • Зазначимо, що, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, зливи знизили темп бойових дій на фронті в Україні. Проте вже наступного тижня прогнозують похолодання. Як тільки земля промерзне, варто очікувати на активізацію дій з обох сторін.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2022 в 17:06;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У бруді, ґрунтовими дорогами воїни харківської тероборони, проте, рухаються вперед".