Дороги розмило: командир батальйону харківської ТРО показав умови на фронті

У бруді, ґрунтовими дорогами воїни харківської тероборони, проте, рухаються вперед.

Короткий відеоролик, за допомогою якого можна оцінити ситуацію на передовій під час дощів, опублікував у фейсбуці командир 228-го батальйону 127-ї окремої бригади тероборони ЗСУ Костянтин Жидков.

Поруч він розмістив ролик з узбережжя моря з іронічним підписом: “Очікування VS Реальність!”

Зазначимо, що, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, зливи знизили темп бойових дій на фронті в Україні. Проте вже наступного тижня прогнозують похолодання. Як тільки земля промерзне, варто очікувати на активізацію дій з обох сторін.