Темп бойових дій в Україні пришвидшиться наступного тижня – ISW

З припиненням злив і промерзанням землі можуть початися активні наступальні операції, прогнозують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Наразі активність вздовж лінії фронту обох сторін знизилася – в основному через погодні умови.

“Українські та російські повідомлення з важливих прифронтових районів на сході та півдні України, включаючи Сватове, Бахмут і Вугледар, вказують на те, що операції з обох сторін наразі утруднені через проливний дощ і, як наслідок, сильний бруд”, – зазначають аналітики ISW.

При цьому, спираючись на дані метеорологів, вони прогнозують, що така умовна пауза довго не триватиме.

“Прогнозується, що протягом наступного тижня температура по всій Україні знизиться, що, ймовірно, призведе до замерзання землі та прискорення темпів бойових дій, оскільки обидві сторони підвищать мобільність”, – вважають в Інституті вивчення війни.

На сході України – зокрема, біля адмінкордону Луганської та Харківської областей – вздовж лінії Сватове-Кремінна зниження температур нижче за нуль прогнозують уже найближчими днями – з 28 листопада по 4 грудня.

“Ймовірно, землі знадобиться кілька днів за стабільних негативних температур, щоб затвердіти, що означає, що наземні умови, швидше за все, дозволять збільшити темпи операцій по всій Україні протягом вихідних 3 – 4 грудня і наступного тижня”, – дали прогноз американські військові аналітики.

При цьому вони зазначили, що не ясно, чи готуються будь-якою зі сторін великі наступи чи контрнаступи на ці дні.