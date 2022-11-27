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Темп боевых действий в Украине ускорится на следующей неделе — ISW

Мир 07:52   27.11.2022
Оксана Горун
Темп боевых действий в Украине ускорится на следующей неделе — ISW

С прекращением проливных дождей и промерзанием земли могут начаться активные наступательные операции, прогнозируют аналитики Института изучения войны (ISW).

Сейчас активность вдоль линии фронта обеих сторон снизилась — в основном из-за погодных условий.

«Украинские и российские сообщения из важных прифронтовых районов на востоке и юге Украины, включая Сватово, Бахмут и Угледар, указывают на то, что операции с обеих сторон в настоящее время затруднены из-за проливного дождя и, как следствие, сильной грязи», — отмечают аналитики ISW.

При этом, опираясь на данные метеорологов, они прогнозируют, что такая условная «пауза» долго не продлится.

«Прогнозируется, что в течение следующей недели температура по всей Украине понизится, что, вероятно, приведет к замерзанию земли и ускорению темпов боевых действий, поскольку обе стороны повысят мобильность», — считают в Институте изучения войны.

На востоке Украины — в том числе, у админграницы Луганской и Харьковской областей — вдоль линии Сватово-Кременная снижение температур ниже нуля прогнозируют уже в ближайшие дни — с 28 ноября по 4 декабря.

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«Вероятно, земле потребуется несколько дней при стабильных отрицательных температурах, чтобы затвердеть, что означает, что наземные условия, скорее всего, позволят увеличить темпы операций по всей Украине в течение выходных 3 — 4 декабря и на следующей неделе», — дали прогноз американские военные аналитики.

При этом они отметили, что не ясно, готовятся ли какой-либо из сторон крупные наступления или контрнаступления на эти дни.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 07:52;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С прекращением проливных дождей и промерзанием земли могут начаться активные наступательные операции, прогнозируют аналитики Института изучения войны (ISW)".