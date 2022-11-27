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Враг сосредотачивает усилия на наступлении в Купянском направлении — Генштаб

Происшествия 07:27   27.11.2022
Оксана Горун
Враг сосредотачивает усилия на наступлении в Купянском направлении — Генштаб

Армия РФ пытается вести наступательные действия в районе Купянска, а на Лиманском направлении заняла оборону.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в сводке на 6:00 27 ноября.

«На Купянском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. На Лиманском направлении – ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Берестово, Купянск, Куриловка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области», — отметили в Генштабе.

Также обстрелы продолжаются на Слобожанском направлении. Под вражеским огнем оказались райны населенных пунктов Стрелечья, Красное, Чугуновка, Избицкое, Огурцово, Бочковое, Бударки и Амбарное. По ним били из танков, минометов и ствольной артиллерии.

  • Читайте также: На Купянщине враг обороняет захваченные рубежи и ведет обстрелы — Генштаб

    • Массированных ракетных обстрелов Украины за прошедшие сутки не было. Однако враг нанес 2 ракетных удара по Днепру и 38  раз обстрелял из РСЗО другие населенные пункты, в том числе — недавно деоккупированный Херсон.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 07:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ пытается вести наступательные действия в районе Купянска, а на Лиманском направлении заняла оборону".