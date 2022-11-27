Ворог зосереджує зусилля на наступі в Куп’янському напрямку – Генштаб
Армія РФ намагається вести наступальні дії в районі Куп’янська, а на Лиманському напрямку зайняла оборону.
Про це Генштаб ЗСУ повідомив у зведенні на 6:00 27 листопада.
“На Куп’янському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. На Лиманському напрямку – веде оборону. Здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Берестове, Куп’янськ, Курилівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області”, – зазначили в Генштабі.
Також обстріли тривають на Слобожанському напрямку. Під ворожим вогнем опинилися райни населених пунктів Стрілеча, Красне, Чугунівка, Ізбицьке, Огірцеве, Бочкове, Бударки та Амбарне. По них били з танків, мінометів та ствольної артилерії.
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Масованих ракетних обстрілів України минулої доби не було. Однак ворог завдав 2 ракетних удари по Дніпру та 38 разів обстріляв з РСЗВ інші населені пункти, в тому числі нещодавно деокупований Херсон.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2022 в 07:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ намагається вести наступальні дії в районі Куп’янська, а на Лиманському напрямку зайняла оборону".