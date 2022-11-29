Обшиті OSB стіни та буржуйки – харківська ТрО показала свої позиції (відео)
Воїни харківської ТрО готуються до зими. Як організовано побут на лінії оборони Харківщини, показали воїни Окремої бригади Тероборони Харкова на прикладі бійців 247 батальйону.
“Зараз ми утеплюємо наші бліндажі та встановлюємо, грубо кажучи, опалення”, – розповідає воїн тероборони на відеоролику, опублікованому в телеграмі бригади.
Стіни бліндажу обшиті OSB, буржуйка встановлена за всіма правилами – на захищеному металом майданчику, з виведеним на поверхню димарем.
“Як ви бачите, бліндаж обшитий деревом, тому під грубку ми кладемо металеві листи. Щоб звідси не спалахнув OSB наш. Знизу метал, зверху отвір, там встановлена металева гільза, яка проходить через дерев’яні перекриття та землю з мішками. Вона виходить нагору, завдяки цьому дим не потрапляє до нашого бліндажу”, – пояснює воїн.
Читайте також: Дороги розмило: командир батальйону харківської ТРО показав умови на фронті
Буржуйка не лише обігріває приміщення, на ній воїни готують їжу.
“Розпалювати багаття на позиціях – дуже погана ідея. Його далеко видно. Це демаструвальний елемент. Буржуйка дає зовсім трохи диму, а самого полум’я не видно навіть уночі”, – пояснили у пресслужбі Окремої бригади Тероборони Харкова.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Обшиті OSB стіни та буржуйки – харківська ТрО показала свої позиції (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2022 в 12:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни харківської ТрО готуються до зими. Як організовано побут на лінії оборони Харківщини, показали воїни Окремої бригади Тероборони Харкова на прикладі бійців 247 батальйону".