Обшиті OSB стіни та буржуйки – харківська ТрО показала свої позиції (відео)

Воїни харківської ТрО готуються до зими. Як організовано побут на лінії оборони Харківщини, показали воїни Окремої бригади Тероборони Харкова на прикладі бійців 247 батальйону.

“Зараз ми утеплюємо наші бліндажі та встановлюємо, грубо кажучи, опалення”, – розповідає воїн тероборони на відеоролику, опублікованому в телеграмі бригади.

Стіни бліндажу обшиті OSB, буржуйка встановлена ​​за всіма правилами – на захищеному металом майданчику, з виведеним на поверхню димарем.

“Як ви бачите, бліндаж обшитий деревом, тому під грубку ми кладемо металеві листи. Щоб звідси не спалахнув OSB наш. Знизу метал, зверху отвір, там встановлена ​​металева гільза, яка проходить через дерев’яні перекриття та землю з мішками. Вона виходить нагору, завдяки цьому дим не потрапляє до нашого бліндажу”, – пояснює воїн.

Буржуйка не лише обігріває приміщення, на ній воїни готують їжу.

“Розпалювати багаття на позиціях – дуже погана ідея. Його далеко видно. Це демаструвальний елемент. Буржуйка дає зовсім трохи диму, а самого полум’я не видно навіть уночі”, – пояснили у пресслужбі Окремої бригади Тероборони Харкова.