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У Харкові навчали пічників як використовувати буржуйки та генератори

Суспільство 17:38   22.12.2022
Оксана Якушко
У Харкові навчали пічників як використовувати буржуйки та генератори

КП «Харківські теплові мережі» проводять навчання пічників як правильно розпалювати буржуйки, щоб не вчадіти, повідомляє мерія Харкова.

Програма підготовки пічника складається з 20 пунктів, серед яких – пристрій димоходу та перша допомога при отруєнні чадним газом.

Майстер магістрального району Слобідської філії КП «ХТМ» Євген Нікітін зазначив, що для того, аби запобігти накопиченню чадного газу в приміщенні, треба забезпечити примусову та пасивну вентиляцію. Оскільки у багатоквартирних будинках таких умов немає, використовувати буржуйки у квартирах заборонено.

На підприємстві також розповіли про бензинові та дизельні генератори. Як пояснив начальник електрогосподарства Основ’янської філії Сергій Борщ, розміщувати генератор з двигуном внутрішнього згоряння на балконі – недоцільно.

Якщо неправильно обладнаний ввід у квартиру, або відсутній рубильник, чи є неякісні чи несправні автоматичні перемикачі, або людина забула перевести прилад з одного положення в інше – усе це при ввімкненні генератора можна пошкодити мережу та електричні прилади.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 17:38;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківські теплові мережі» проводять навчання пічників як правильно розпалювати буржуйки, щоб не вчадіти, повідомляє мерія Харкова.".