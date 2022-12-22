У Харкові навчали пічників як використовувати буржуйки та генератори

КП «Харківські теплові мережі» проводять навчання пічників як правильно розпалювати буржуйки, щоб не вчадіти, повідомляє мерія Харкова.

Програма підготовки пічника складається з 20 пунктів, серед яких – пристрій димоходу та перша допомога при отруєнні чадним газом.

Майстер магістрального району Слобідської філії КП «ХТМ» Євген Нікітін зазначив, що для того, аби запобігти накопиченню чадного газу в приміщенні, треба забезпечити примусову та пасивну вентиляцію. Оскільки у багатоквартирних будинках таких умов немає, використовувати буржуйки у квартирах заборонено.

На підприємстві також розповіли про бензинові та дизельні генератори. Як пояснив начальник електрогосподарства Основ’янської філії Сергій Борщ, розміщувати генератор з двигуном внутрішнього згоряння на балконі – недоцільно.



Якщо неправильно обладнаний ввід у квартиру, або відсутній рубильник, чи є неякісні чи несправні автоматичні перемикачі, або людина забула перевести прилад з одного положення в інше – усе це при ввімкненні генератора можна пошкодити мережу та електричні прилади.