Жителі частини району Харкова залишилися без світла. В обленерго дали прогноз
Частину Слобідського району Харкова знеструмлено внаслідок аварійної ситуації на абонентських мережах.
Про це журналістам повідомили у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.
Зазначається, що знеструмлена частина Слобідського району – територія між вулицями Зернова, Киргизька, Морозова та проспектом Героїв Сталінграда.
“Зараз тривають відновлювальні роботи, які орієнтовно продовжаться до ранку 29 грудня”, – повідомили у пресслужбі.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 22:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Частину Слобідського району Харкова знеструмлено внаслідок аварійної ситуації на абонентських мережах. ".