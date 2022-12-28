Жителі частини району Харкова залишилися без світла. В обленерго дали прогноз

Частину Слобідського району Харкова знеструмлено внаслідок аварійної ситуації на абонентських мережах.

Про це журналістам повідомили у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.

Зазначається, що знеструмлена частина Слобідського району – територія між вулицями Зернова, Киргизька, Морозова та проспектом Героїв Сталінграда.

“Зараз тривають відновлювальні роботи, які орієнтовно продовжаться до ранку 29 грудня”, – повідомили у пресслужбі.