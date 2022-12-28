Через обстріл на сході в Україні зріс дефіцит електроенергії – Укренерго
У НЕК “Укренерго” повідомили, що обстріл газової інфраструктури в східному регіоні України призвів до зупинення блоків електростанцій.
“На 28 грудня дефіцит електроенергії в системі збільшився. Це пов’язано із зупинкою деяких блоків електростанцій через обстріл газової інфраструктури у східному регіоні”, – повідомила пресслужба Укренерго 28 грудня.
Частково ситуацію рятує погода – завдяки високим для зими температурам останні чотири доби енергетики не обмежували споживання ночами.
“Однак у результаті наявної потужності в системі недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів у країні. У зв’язку з цим до всіх областей доведено ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень”, – зазначили в НЕК “Укренерго”.
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Нагадаємо, в Харківській області всі лікарні на рівні районних вже обладнали генераторами. Про це прозвітували чиновники. Також зараз у медзакладах встановлюють буржуйки – на випадок надто тривалого відключення світла.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 11:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НЕК “Укренерго” повідомили, що обстріл газової інфраструктури в східному регіоні України призвів до зупинення блоків електростанцій".