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Через обстріл на сході в Україні зріс дефіцит електроенергії – Укренерго

Суспільство 11:11   28.12.2022
Оксана Горун
Через обстріл на сході в Україні зріс дефіцит електроенергії – Укренерго

У НЕК “Укренерго” повідомили, що обстріл газової інфраструктури в східному регіоні України призвів до зупинення блоків електростанцій.

“На 28 грудня дефіцит електроенергії в системі збільшився. Це пов’язано із зупинкою деяких блоків електростанцій через обстріл газової інфраструктури у східному регіоні”, – повідомила пресслужба Укренерго 28 грудня.

Частково ситуацію рятує погода – завдяки високим для зими температурам останні чотири доби енергетики не обмежували споживання ночами.

“Однак у результаті наявної потужності в системі недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів у країні. У зв’язку з цим до всіх областей доведено ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень”, – зазначили в НЕК “Укренерго”.

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    • Нагадаємо, в Харківській області всі лікарні на рівні районних вже обладнали генераторами. Про це прозвітували чиновники. Також зараз у медзакладах встановлюють буржуйки – на випадок надто тривалого відключення світла.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 11:11;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НЕК “Укренерго” повідомили, що обстріл газової інфраструктури в східному регіоні України призвів до зупинення блоків електростанцій".