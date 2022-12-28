Из-за обстрела на востоке в Украине возрос дефицит электроэнергии — Укрэнерго
В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что обстрел газовой инфраструктуры в восточном регионе Украины привел к остановке блоков электростанций.
«На 28 декабря дефицит электроэнергии в системе увеличился. Это связано с остановкой некоторых блоков электростанций из-за обстрела газовой инфраструктуры в восточном регионе», — сообщила пресс-служба Укрэнерго 28 декабря.
Частично ситуацию спасает погода — благодаря высоким для зимы температурам последние четыре дня энергетики не ограничивали потребление по ночам.
«Однако в результате имеющейся мощности в системе недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране. В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений», — отметили в НЭК «Укрэнерго».
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Напомним, в Харьковской области все больницы уровне районных уже оборудовали генераторами. Об этом отчитались чиновники. Также сейчас в медучреждениях устанавливают буржуйки — на случай слишком длительного отключения света.
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 11:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что обстрел газовой инфраструктуры в восточном регионе Украины привел к остановке блоков электростанций".