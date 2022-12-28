Из-за обстрела на востоке в Украине возрос дефицит электроэнергии — Укрэнерго

В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что обстрел газовой инфраструктуры в восточном регионе Украины привел к остановке блоков электростанций.

«На 28 декабря дефицит электроэнергии в системе увеличился. Это связано с остановкой некоторых блоков электростанций из-за обстрела газовой инфраструктуры в восточном регионе», — сообщила пресс-служба Укрэнерго 28 декабря.

Частично ситуацию спасает погода — благодаря высоким для зимы температурам последние четыре дня энергетики не ограничивали потребление по ночам.

«Однако в результате имеющейся мощности в системе недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране. В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений», — отметили в НЭК «Укрэнерго».

Напомним, в Харьковской области все больницы уровне районных уже оборудовали генераторами. Об этом отчитались чиновники. Также сейчас в медучреждениях устанавливают буржуйки — на случай слишком длительного отключения света.