Live
  • Четверг 29.12.2022
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.94
    • 🟢

Жители части района Харькова остались без света. В облэнерго дали прогноз

Общество 22:00   28.12.2022
Елена Нагорная
Жители части района Харькова остались без света. В облэнерго дали прогноз

Часть Слободского района Харькова обесточена в результате аварийной ситуации на абонентских сетях.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

Отмечается, что обесточена часть Слободского района — территория между улицами Зерновая, Киргизская, Морозова и проспектом Героев Сталинграда.

«Сейчас продолжаются восстановительные работы, которые ориентировочно продлятся до утра 29 декабря», — сообщили в пресс-службе.

Читайте также: Из-за обстрела на востоке в Украине возрос дефицит электроэнергии — Укрэнерго

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:45
Сложно на Харьковщине, но погасить энергосистему врагу не удалось — Укрэнерго
18:41
Не только ракеты: РФ обстреляла районы 15 населенных пунктов Харьковщины
18:16
Около 16 часов враг повторно ударил по объекту инфраструктуры Харькова — ХОВА
17:59
Синегубов — об ударе армии РФ по болоту в Харькове и других обстрелах за сутки
17:31
Около тысячи домов в Харькове без тепла из-за атаки дронов — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Жители части района Харькова остались без света. В облэнерго дали прогноз»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 22:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Часть Слободского района Харькова обесточена в результате аварийной ситуации на абонентских сетях. ".