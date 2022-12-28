Жители части района Харькова остались без света. В облэнерго дали прогноз
Часть Слободского района Харькова обесточена в результате аварийной ситуации на абонентских сетях.
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».
Отмечается, что обесточена часть Слободского района — территория между улицами Зерновая, Киргизская, Морозова и проспектом Героев Сталинграда.
«Сейчас продолжаются восстановительные работы, которые ориентировочно продлятся до утра 29 декабря», — сообщили в пресс-службе.
Читайте также: Из-за обстрела на востоке в Украине возрос дефицит электроэнергии — Укрэнерго
Новости по теме:
Вы читали новость: «Жители части района Харькова остались без света. В облэнерго дали прогноз»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 22:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Часть Слободского района Харькова обесточена в результате аварийной ситуации на абонентских сетях. ".