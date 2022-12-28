Жители части района Харькова остались без света. В облэнерго дали прогноз

Часть Слободского района Харькова обесточена в результате аварийной ситуации на абонентских сетях.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

Отмечается, что обесточена часть Слободского района — территория между улицами Зерновая, Киргизская, Морозова и проспектом Героев Сталинграда.

«Сейчас продолжаются восстановительные работы, которые ориентировочно продлятся до утра 29 декабря», — сообщили в пресс-службе.