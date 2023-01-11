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Сім будинків і підприємство пошкоджені обстрілами РФ на Харківщині – Мельник

Події 22:41   11.01.2023
Олена Нагорна
Сім будинків і підприємство пошкоджені обстрілами РФ на Харківщині – Мельник Фото: кадр із відео

Сім приватних будинків, підприємство, торгівельний павільйон та господарські споруди були пошкоджені в Харківській області 11 січня внаслідок обстрілів російської армії. Інформації щодо постраждалих цивільних немає.

Про це повідомляє в Telegram начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

За його даними, окупанти нанесли удари по селах Стрілеча, Стариця, Богуславка, селищу Дворічна, а також по містах Вовчанськ та Куп’янськ.

Мельник також зазначив, що за добу ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 і два розвідувальні безпілотники (про це раніше повідомив Генштаб – ред.) Однак де саме – не уточнив.

Читайте також:  Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічну та ще десять сіл обстріляла армія РФ – Генштаб

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 22:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім приватних будинків, підприємство, торгівельний павільйон та господарські споруди були пошкоджені в Харківській області 11 січня внаслідок обстрілів російської армії. Інформації щодо постраждалих цивільних немає.".