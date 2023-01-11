Сім будинків і підприємство пошкоджені обстрілами РФ на Харківщині – Мельник
Фото: кадр із відео
Сім приватних будинків, підприємство, торгівельний павільйон та господарські споруди були пошкоджені в Харківській області 11 січня внаслідок обстрілів російської армії. Інформації щодо постраждалих цивільних немає.
Про це повідомляє в Telegram начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
За його даними, окупанти нанесли удари по селах Стрілеча, Стариця, Богуславка, селищу Дворічна, а також по містах Вовчанськ та Куп’янськ.
Мельник також зазначив, що за добу ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 і два розвідувальні безпілотники (про це раніше повідомив Генштаб – ред.) Однак де саме – не уточнив.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 22:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім приватних будинків, підприємство, торгівельний павільйон та господарські споруди були пошкоджені в Харківській області 11 січня внаслідок обстрілів російської армії. Інформації щодо постраждалих цивільних немає.".