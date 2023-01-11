Сім будинків і підприємство пошкоджені обстрілами РФ на Харківщині – Мельник

Сім приватних будинків, підприємство, торгівельний павільйон та господарські споруди були пошкоджені в Харківській області 11 січня внаслідок обстрілів російської армії. Інформації щодо постраждалих цивільних немає.

Про це повідомляє в Telegram начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

За його даними, окупанти нанесли удари по селах Стрілеча, Стариця, Богуславка, селищу Дворічна, а також по містах Вовчанськ та Куп’янськ.

Мельник також зазначив, що за добу ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 і два розвідувальні безпілотники (про це раніше повідомив Генштаб – ред.) Однак де саме – не уточнив.