Семь домов и предприятие повреждены обстрелами РФ на Харьковщине — Мельник

Семь частных домов, предприятие, торговый павильон и хозяйственные постройки были повреждены в Харьковской области 11 января в результате обстрелов российской армии. Информации о пострадавших гражданских нет.

Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

По его данным, оккупанты нанесли удары по селам Стрелечья, Старица, Богуславка, поселку Двуречная, а также по городам Волчанск и Купянск.

Мельник также отметил, что за сутки ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 и два разведывательных беспилотника (об этом ранее сообщил Генштаб — ред.) Однако где именно — не уточнил.