Live
  • Четверг 12.01.2023
    • Харьков
  •   -9°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.2
    • 🟢

Семь домов и предприятие повреждены обстрелами РФ на Харьковщине — Мельник

Общество 22:41   11.01.2023
Елена Нагорная
Семь домов и предприятие повреждены обстрелами РФ на Харьковщине — Мельник Фото: кадр из видео

Семь частных домов, предприятие, торговый павильон и хозяйственные постройки были повреждены в Харьковской области 11 января в результате обстрелов российской армии. Информации о пострадавших гражданских нет.

Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

По его данным, оккупанты нанесли удары по селам Стрелечья, Старица, Богуславка, поселку Двуречная, а также по городам Волчанск и Купянск.

Мельник также отметил, что за сутки ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 и два разведывательных беспилотника (об этом ранее сообщил Генштаб — ред.) Однако где именно — не уточнил.

Читайте также: Купянск, Волчанск, Двуречную и еще десять сел обстреляла армия РФ — Генштаб

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

21:13
Образцовое укрытие и деньги на зарплаты педагогам: визит Шкарлета в Харьков
20:37
Как морозы без снега влияют на будущий урожай, рассказал харьковский агроном
20:11
Терехов просит харьковчан подписать петицию
19:21
Житель Купянщины предоставил помещения для военных и техники РФ — прокуратура
18:54
Как определить,что лед безопасен: разъяснения харьковских спасателей (видео)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Семь домов и предприятие повреждены обстрелами РФ на Харьковщине — Мельник»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 22:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь частных домов, предприятие, торговый павильон и хозяйственные постройки были повреждены в Харьковской области 11 января в результате обстрелов российской армии. Информации о пострадавших гражданских нет.".