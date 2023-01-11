Семь домов и предприятие повреждены обстрелами РФ на Харьковщине — Мельник
Фото: кадр из видео
Семь частных домов, предприятие, торговый павильон и хозяйственные постройки были повреждены в Харьковской области 11 января в результате обстрелов российской армии. Информации о пострадавших гражданских нет.
Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
По его данным, оккупанты нанесли удары по селам Стрелечья, Старица, Богуславка, поселку Двуречная, а также по городам Волчанск и Купянск.
Мельник также отметил, что за сутки ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 и два разведывательных беспилотника (об этом ранее сообщил Генштаб — ред.) Однако где именно — не уточнил.
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- • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 22:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь частных домов, предприятие, торговый павильон и хозяйственные постройки были повреждены в Харьковской области 11 января в результате обстрелов российской армии. Информации о пострадавших гражданских нет.".