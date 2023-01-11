Купянск, Волчанск, Двуречную и еще десять сел обстреляла армия РФ — Генштаб

Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстреляли россияне в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. Враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кисловка, Крохмальное, Берестовое, Вишневое, Первомайское и Ивановка.

На Слобожанском направлении без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Стрелечья, Огурцово, Волчанск и Новомлинск.

Угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины, констатировали в Генштабе.