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Купянск, Волчанск, Двуречную и еще десять сел обстреляла армия РФ — Генштаб

Происшествия 18:19   11.01.2023
Елена Нагорная
Купянск, Волчанск, Двуречную и еще десять сел обстреляла армия РФ — Генштаб

Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстреляли россияне в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. Враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кисловка, Крохмальное, Берестовое, Вишневое, Первомайское и Ивановка.

На Слобожанском направлении без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Стрелечья, Огурцово, Волчанск и Новомлинск.

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Угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины, констатировали в Генштабе.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 18:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстреляли россияне в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".