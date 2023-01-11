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Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічну і ще десять сіл обстріляла армія РФ – Генштаб

Події 18:19   11.01.2023
Олена Нагорна
Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічну і ще десять сіл обстріляла армія РФ – Генштаб

Райони щонайменше 13 населених пунктів Харківської області обстріляли росіяни протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні на 18:00.

На Куп’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення. Ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Першотравневе та Іванівка.

На Слобожанському напрямку без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ.

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Загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України, констатували у Генштабі.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 18:19;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 13 населених пунктів Харківської області обстріляли росіяни протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні на 18:00.".