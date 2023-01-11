На Харківщині снаряд влучив прямо у житловий будинок – Прокуратура

Окупанти обстріляли житлові будинки мирних жителів у Куп’янську та в селі Богуславка Ізюмського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Вдень 10 січня окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ. Артилерійський снаряд потрапив у житловий будинок.

11 січня близько 9 години ранку військові країни-агресора обстріляли з артилерії село Богуславка Ізюмського району. Внаслідок збройної агресії рф пошкоджено приватний будинок.



Прокурори разом із слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії рф і зібрали речові докази.

Куп’янська та Ізюмська окружні прокуратури Харківської області розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).