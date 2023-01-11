На Харківщині снаряд влучив прямо у житловий будинок – Прокуратура
Окупанти обстріляли житлові будинки мирних жителів у Куп’янську та в селі Богуславка Ізюмського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Вдень 10 січня окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ. Артилерійський снаряд потрапив у житловий будинок.
11 січня близько 9 години ранку військові країни-агресора обстріляли з артилерії село Богуславка Ізюмського району. Внаслідок збройної агресії рф пошкоджено приватний будинок.
Прокурори разом із слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії рф і зібрали речові докази.
Куп’янська та Ізюмська окружні прокуратури Харківської області розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Читайте також: Через удар РСЗВ по Харкові пошкоджено приватний будинок — прокуратура (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині снаряд влучив прямо у житловий будинок – Прокуратура»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 13:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти обстріляли житлові будинки мирних жителів у Куп’янську та в селі Богуславка Ізюмського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.".