Через удар РСЗВ по Харкову пошкоджено приватний будинок – прокуратура (фото)

Харківська обласна прокуратура повідомила подробиці про наслідки обстрілу Харкова з РСЗВ “Смерч” увечері 10 січня.

Слідчі прокуратури та поліції оглянули місця “прильотів” у Харкові. За фактом обстрілу вже розпочали досудове розслідування за “порушення законів та звичаїв війни”. У прокуратурі повідомили останню отриману інформацію.

“За даними слідства, 10 січня близько 23:00 російські військові обстріляли Київський район м. Харкова — зафіксовано влучання у склад піротехніки. Після вибуху відбулась пожежа на площі 1500 кв. м, що була ліквідована о 4 ранку. На місці події правоохоронці вилучили уламки касетного снаряду, попередньо, від РСЗВ “Смерч”, – поінформували прокурори.

Але одним складом піротехніки справа не обмежилася.

Читайте також: На Харківщині через обстріли пошкоджені житлові будинки і є поранена жінка

“Після обстрілу на території приватного домоволодіння у Салтівському районі м. Харкова знайдено, попередньо, маршовий двигун РСЗВ «Смерч», що потрапив у надвірну споруду. У приватному житловому будинку у Київському районі м. Харкова виявлено нерозірваний диск, пошкоджено стіни та стелі“, – відзначила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, за інформацією начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції Сергія Болвінова, внаслідок удару з РСЗВ в одному з приватних будинків загинув пес.