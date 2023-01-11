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Через удар РСЗВ по Харкову пошкоджено приватний будинок – прокуратура (фото)

Події 11:40   11.01.2023
Оксана Горун
Через удар РСЗВ по Харкову пошкоджено приватний будинок – прокуратура (фото)

Харківська обласна прокуратура повідомила подробиці про наслідки обстрілу Харкова з РСЗВ “Смерч” увечері 10 січня.

Слідчі прокуратури та поліції оглянули місця “прильотів” у Харкові. За фактом обстрілу вже розпочали досудове розслідування за “порушення законів та звичаїв війни”. У прокуратурі повідомили останню отриману інформацію.

Залишки снаряду "Смерч" біля будинку в Харкові

“За даними слідства, 10 січня близько 23:00 російські військові обстріляли Київський район м. Харкова — зафіксовано влучання у склад піротехніки. Після вибуху відбулась пожежа на площі 1500 кв. м, що була ліквідована о 4 ранку. На місці події правоохоронці вилучили уламки касетного снаряду, попередньо, від РСЗВ “Смерч”, – поінформували прокурори.

Залишки піротехніки після вибухів у Харкові 11 січня

Але одним складом піротехніки справа не обмежилася.

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    • “Після обстрілу на території приватного домоволодіння у Салтівському районі м. Харкова знайдено, попередньо, маршовий двигун РСЗВ «Смерч», що потрапив у надвірну споруду. У приватному житловому будинку у Київському районі м. Харкова виявлено нерозірваний диск, пошкоджено стіни та стелі“, – відзначила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

    Нагадаємо, за інформацією начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції Сергія Болвінова, внаслідок удару з РСЗВ в одному з приватних будинків загинув пес.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 11:40;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила подробиці про наслідки обстрілу Харкова з РСЗВ “Смерч” увечері 10 січня".