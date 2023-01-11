Из-за удара РСЗО по Харькову поврежден частный дом — прокуратура (фото)

Харьковская областная прокуратура сообщила подробности о последствиях обстрела Харькова из РСЗО «Смерч» вечером 10 января.

Следователи прокуратуры и полиции осмотрели места «прилетов» в Харькове. По факту обстрела уже начали досудебное расследование за «нарушение законов и обычаев войны». В прокуратуре сообщили последнюю полученную информацию.

«По данным следствия, 10 января около 23:00 российские военные обстреляли Киевский район Харькова — зафиксировано попадание в склад пиротехники. После взрыва произошел пожар на площади 1500 кв. м, который был ликвидирован в 4 утра. На месте происшествия правоохранители изъяли обломки кассетного снаряда, предварительно от РСЗО «Смерч», — отметили прокуроры.

Но одним складом пиротехники дело не ограничилось.

«После обстрела на территории частного домовладения в Салтовском районе г. Харькова найден, предварительно, попавший в дворовое сооружение маршевый двигатель РСЗО «Смерч». В частном жилом доме в Киевском районе г. Харькова обнаружен неразорванный диск, повреждены стены и потолки», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, по информации начальника Следственного управления ГУ Нацполиции Сергея Болвинова, в результате удара из РСЗО в одном из частных домов погиб пес.