Из-за удара РСЗО по Харькову поврежден частный дом — прокуратура (фото)
Харьковская областная прокуратура сообщила подробности о последствиях обстрела Харькова из РСЗО «Смерч» вечером 10 января.
Следователи прокуратуры и полиции осмотрели места «прилетов» в Харькове. По факту обстрела уже начали досудебное расследование за «нарушение законов и обычаев войны». В прокуратуре сообщили последнюю полученную информацию.
«По данным следствия, 10 января около 23:00 российские военные обстреляли Киевский район Харькова — зафиксировано попадание в склад пиротехники. После взрыва произошел пожар на площади 1500 кв. м, который был ликвидирован в 4 утра. На месте происшествия правоохранители изъяли обломки кассетного снаряда, предварительно от РСЗО «Смерч», — отметили прокуроры.
Но одним складом пиротехники дело не ограничилось.
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«После обстрела на территории частного домовладения в Салтовском районе г. Харькова найден, предварительно, попавший в дворовое сооружение маршевый двигатель РСЗО «Смерч». В частном жилом доме в Киевском районе г. Харькова обнаружен неразорванный диск, повреждены стены и потолки», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Напомним, по информации начальника Следственного управления ГУ Нацполиции Сергея Болвинова, в результате удара из РСЗО в одном из частных домов погиб пес.
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- • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 11:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила подробности о последствиях обстрела Харькова из РСЗО «Смерч» вечером 10 января".