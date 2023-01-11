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Из-за удара РСЗО по Харькову поврежден частный дом — прокуратура (фото)

Происшествия 11:40   11.01.2023
Оксана Горун
Из-за удара РСЗО по Харькову поврежден частный дом — прокуратура (фото)

Харьковская областная прокуратура сообщила подробности о последствиях обстрела Харькова из РСЗО «Смерч» вечером 10 января.

Следователи прокуратуры и полиции осмотрели места «прилетов» в Харькове. По факту обстрела уже начали досудебное расследование за «нарушение законов и обычаев войны». В прокуратуре сообщили последнюю полученную информацию.

Остатки снаряда "Смерч" у дома в Харькове 2

«По данным следствия, 10 января около 23:00 российские военные обстреляли Киевский район Харькова — зафиксировано попадание в склад пиротехники. После взрыва произошел пожар на площади 1500 кв. м, который был ликвидирован в 4 утра. На месте происшествия правоохранители изъяли обломки кассетного снаряда, предварительно от РСЗО «Смерч», — отметили прокуроры.

Остатки пиротехники после взрывов в Харькове 11 января
Фото: ГУНП в Харьковской области

Но одним складом пиротехники дело не ограничилось.

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    • «После обстрела на территории частного домовладения в Салтовском районе г. Харькова найден, предварительно, попавший в дворовое сооружение маршевый двигатель РСЗО «Смерч». В частном жилом доме в Киевском районе г. Харькова обнаружен неразорванный диск, повреждены стены и потолки», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

    Напомним, по информации начальника Следственного управления ГУ Нацполиции Сергея Болвинова, в результате удара из РСЗО в одном из частных домов погиб пес.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 11:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила подробности о последствиях обстрела Харькова из РСЗО «Смерч» вечером 10 января".