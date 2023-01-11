Из-за удара по Харькову из «Смерча» погиб пес — полиция (фото)

Полиция нашла хвостовые части РСЗО на местах двух взрывов, которые произошли в результате удара по Харькову 10 января.

Фото остатков снарядов РСЗО, которыми россияне ударили по Харькову, опубликовал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«На местах двух взрывов обнаружены хвостовые части РСЗО «Смерч». Следователи до сих пор находят обломки этих снарядов в большом радиусе от эпицентра взрывов — блок стабилизатора одного из них был найден возле метро «Киевская». Установлено, что от одного из снарядов погиб пес в частном здании», — сообщил Болвинов.

По информации отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, российские снаряды попали на территорию частной фирмы, где хранилась пиротехническая продукция.

Именно поэтому над Харьковом ночью был масштабный фейерверк.