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Из-за удара по Харькову из «Смерча» погиб пес — полиция (фото)

Происшествия 10:41   11.01.2023
Оксана Горун
Из-за удара по Харькову из «Смерча» погиб пес — полиция (фото) Фото: facebook Сергея Болвинова

Полиция нашла хвостовые части РСЗО на местах двух взрывов, которые произошли в результате удара по Харькову 10 января.

Фото остатков снарядов РСЗО, которыми россияне ударили по Харькову, опубликовал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«На местах двух взрывов обнаружены хвостовые части РСЗО «Смерч». Следователи до сих пор находят обломки этих снарядов в большом радиусе от эпицентра взрывов — блок стабилизатора одного из них был найден возле метро «Киевская». Установлено, что от одного из снарядов погиб пес в частном здании», — сообщил Болвинов.

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По информации отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, российские снаряды попали на территорию частной фирмы, где хранилась пиротехническая продукция.

Остатки пиротехники после взрывов в Харькове 11 января
Фото: ГУНП в Харьковской области

Именно поэтому над Харьковом ночью был масштабный фейерверк.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 10:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция нашла хвостовые части РСЗО на местах двух взрывов, которые произошли в результате удара по Харькову 10 января".