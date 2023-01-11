«Хранили на нашу Победу» — начальник Харьковского гарнизона о фейерверке
Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник опроверг разгоняемые российскими пропагандистами фейки о якобы попадании в склад БК в Харькове.
Мельник подчеркнул, что за уничтоженный бизнес российским террористам придется платить репарации. А также показал, как на самом деле выглядит попадание в склад с боекомплектом — на примере точных ударов ВСУ по российским складам.
«Уверен, что детонацию пиротехники, которую владельцы бизнеса сохранили на нашу Победу, россияне подадут как попадание в склад БК. Говорят, что именно такие тезисы и разгоняют. Знаю, что мой telegtram-канал читают и враги. Поэтому специально для них хочу заметить две вещи. Во-первых, бизнес людям придется восстанавливать за счет репараций. Обязательно за это что-то конфискуем. А во-вторых, вот вам видео, как настоящие профессионалы из Вооруженных сил Украины работают по настоящему складу БК и живой силе врага», — написал Мельник.
Читайте также: Ночной «прилет» по складу фейерверков в Харькове: опубликованы фото и видео
Напомним, 10 января около 23:00 в Харькове раздались два взрыва, за которыми последовала серия мелких разрывов и масштабный фейерверк. По последним данным, российская армия из РСЗО «Смерч» попала по складу пиротехники.
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Хранили на нашу Победу» — начальник Харьковского гарнизона о фейерверке»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 10:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник опроверг разгоняемые российскими пропагандистами фейки о якобы попадании в склад БК в Харькове".