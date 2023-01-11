«Хранили на нашу Победу» — начальник Харьковского гарнизона о фейерверке

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник опроверг разгоняемые российскими пропагандистами фейки о якобы попадании в склад БК в Харькове.

Мельник подчеркнул, что за уничтоженный бизнес российским террористам придется платить репарации. А также показал, как на самом деле выглядит попадание в склад с боекомплектом — на примере точных ударов ВСУ по российским складам.

«Уверен, что детонацию пиротехники, которую владельцы бизнеса сохранили на нашу Победу, россияне подадут как попадание в склад БК. Говорят, что именно такие тезисы и разгоняют. Знаю, что мой telegtram-канал читают и враги. Поэтому специально для них хочу заметить две вещи. Во-первых, бизнес людям придется восстанавливать за счет репараций. Обязательно за это что-то конфискуем. А во-вторых, вот вам видео, как настоящие профессионалы из Вооруженных сил Украины работают по настоящему складу БК и живой силе врага», — написал Мельник.

Напомним, 10 января около 23:00 в Харькове раздались два взрыва, за которыми последовала серия мелких разрывов и масштабный фейерверк. По последним данным, российская армия из РСЗО «Смерч» попала по складу пиротехники.