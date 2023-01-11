“Зберігали на нашу Перемогу” – начальник Харківського гарнізону про феєрверк

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник спростував фейки, що їх розганяють російські пропагандисти, про нібито влучання в склад БК у Харкові.

Мельник наголосив, що за знищений бізнес російським терористам доведеться платити репарації. А також показав, як насправді виглядає влучання в складу боєкомплекту – на прикладі точних ударів ЗСУ по російських складах.

“Упевнений, детонацію піротехніки, яку власники бізнесу зберегли на нашу перемогу, росіяни подадуть як влучання у склад БК. Кажуть, що вже саме такі тези і розганяють. Знаю, шо мій телеграм канал читають й вороги. Тож, спеціально для них хочу зауважити дві речі. По-перше, бізнес людям доведеться відновлювати за рахунок репарацій. Обов’язково за це щось конфіскуємо. А по-друге, ось вам відео, як справжні професіонали зі Збройних сил України працюють по справжньому складу БК та живій силі ворога“, – написав Мельник.

Нагадаємо, 10 січня близько 23:00 у Харкові пролунали два вибухи, після яких сталася серія дрібних розривів і масштабний феєрверк. За останніми даними, російська армія з РСЗВ “Смерч” влучила в склад піротехніки.