“Зберігали на нашу Перемогу” – начальник Харківського гарнізону про феєрверк
Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник спростував фейки, що їх розганяють російські пропагандисти, про нібито влучання в склад БК у Харкові.
Мельник наголосив, що за знищений бізнес російським терористам доведеться платити репарації. А також показав, як насправді виглядає влучання в складу боєкомплекту – на прикладі точних ударів ЗСУ по російських складах.
“Упевнений, детонацію піротехніки, яку власники бізнесу зберегли на нашу перемогу, росіяни подадуть як влучання у склад БК. Кажуть, що вже саме такі тези і розганяють. Знаю, шо мій телеграм канал читають й вороги. Тож, спеціально для них хочу зауважити дві речі. По-перше, бізнес людям доведеться відновлювати за рахунок репарацій. Обов’язково за це щось конфіскуємо. А по-друге, ось вам відео, як справжні професіонали зі Збройних сил України працюють по справжньому складу БК та живій силі ворога“, – написав Мельник.
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Нагадаємо, 10 січня близько 23:00 у Харкові пролунали два вибухи, після яких сталася серія дрібних розривів і масштабний феєрверк. За останніми даними, російська армія з РСЗВ “Смерч” влучила в склад піротехніки.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 10:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник спростував фейки, що їх розганяють російські пропагандисти, про нібито влучання в склад БК у Харкові".