По Харкову прилетів “Смерч”: Синєгубов показав фото наслідків
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по складу піротехніки в Харкові, за попередніми даними, вдарили не ракетами, а з РСЗВ “Смерч”.
“Вчора близько 23:00 російські окупанти обстріляли Харків, попередньо з РСЗВ “Смерч”. У Київському районі зафіксоване влучання у склад піротехніки. Сталася масштабна пожежа, вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – написав Синєгубов у Телеграмі.
За даними ДСНС, пожежа на місці “прильоту” охопила площу близько 1000 квадратних метрів. А масштабний феєрверк, який стався через детонацію піротехніки, бачили практично у всіх районах Харкова.
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Також голова ХОВА повідомив про обстріли населених пунктів Харківщини. За його даними, протягом доби ворог обстріляв райони понад 20 населених пунктів у Куп’янському, Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах. Зокрема, під вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічна, Лопань, Красне.
“Пошкоджено приватні будинки, торговельні будівлі та цивільні автомобілі. Без постраждалих”, – зазначив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 08:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по складу піротехніки в Харкові, за попередніми даними, вдарили не ракетами, а з РСЗВ “Смерч”".