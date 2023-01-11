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По Харкову прилетів “Смерч”: Синєгубов показав фото наслідків

Події 08:59   11.01.2023
Оксана Горун
По Харкову прилетів “Смерч”: Синєгубов показав фото наслідків Фото: Телеграм Олега Синєгубова

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по складу піротехніки в Харкові, за попередніми даними, вдарили не ракетами, а з РСЗВ “Смерч”.

“Вчора близько 23:00 російські окупанти обстріляли Харків, попередньо з РСЗВ “Смерч”. У Київському районі зафіксоване влучання у склад піротехніки. Сталася масштабна пожежа, вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

За даними ДСНС, пожежа на місці “прильоту” охопила площу близько 1000 квадратних метрів. А масштабний феєрверк, який стався через детонацію піротехніки, бачили практично у всіх районах Харкова.

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Також голова ХОВА повідомив про обстріли населених пунктів Харківщини. За його даними, протягом доби ворог обстріляв райони понад 20 населених пунктів у Куп’янському, Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах. Зокрема, під вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічна, Лопань, Красне.

“Пошкоджено приватні будинки, торговельні будівлі та цивільні автомобілі. Без постраждалих”, – зазначив Синєгубов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 08:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по складу піротехніки в Харкові, за попередніми даними, вдарили не ракетами, а з РСЗВ “Смерч”".