Пожежа на площі 1000 квадратних метрів: подробиці удару по Харкову від ДСНС
У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що внаслідок ракетного удару по Харкову сталася масштабна пожежа.
“Рятувальники ліквідували пожежу в складській будівлі, спричинену ворожими обстрілами. 10 січня близько 23:00 ворог завдав ракетних обстрілів по місту Харкову. Одна з ракет потрапила в одноповерхову складську будівлю, внаслідок чого сталася пожежа на площі понад 1000 кв. м. Пожежу ліквідовано о 01:41. На місці події працювали 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 25 осіб особового складу ДСНС”, – навели інформацію рятувальники.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що “приліт” у Харкові припав по складу піротехніки. Через що вночі над містом можна було бачити масштабний феєрверк. Вже опубліковано фото та відео наслідків цього ракетного удару.
Читайте також: Терехов повідомив про ще один “приліт” у Харкові, окрім складу з піротехнікою
Новини за темою:
Ви читали новину: «Пожежа на площі 1000 квадратних метрів: подробиці удару по Харкову від ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 08:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що внаслідок ракетного удару по Харкову сталася масштабна пожежа".