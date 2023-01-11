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Пожежа на площі 1000 квадратних метрів: подробиці удару по Харкову від ДСНС

Події 08:51   11.01.2023
Оксана Горун
Пожежа на площі 1000 квадратних метрів: подробиці удару по Харкову від ДСНС Фото: Дмитро Гайдук

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що внаслідок ракетного удару по Харкову сталася масштабна пожежа.

“Рятувальники ліквідували пожежу в складській будівлі, спричинену ворожими обстрілами. 10 січня близько 23:00 ворог завдав ракетних обстрілів по місту Харкову. Одна з ракет потрапила в одноповерхову складську будівлю, внаслідок чого сталася пожежа на площі понад 1000 кв. м. Пожежу ліквідовано о 01:41. На місці події працювали 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 25 осіб особового складу ДСНС”, – навели інформацію рятувальники.

Рятувальники на місці обстрілу Харкова 10 січня

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що “приліт” у Харкові припав по складу піротехніки. Через що вночі над містом можна було бачити масштабний феєрверк. Вже опубліковано фото та відео наслідків цього ракетного удару.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 08:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що внаслідок ракетного удару по Харкову сталася масштабна пожежа".