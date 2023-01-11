Пожежа на площі 1000 квадратних метрів: подробиці удару по Харкову від ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що внаслідок ракетного удару по Харкову сталася масштабна пожежа.

“Рятувальники ліквідували пожежу в складській будівлі, спричинену ворожими обстрілами. 10 січня близько 23:00 ворог завдав ракетних обстрілів по місту Харкову. Одна з ракет потрапила в одноповерхову складську будівлю, внаслідок чого сталася пожежа на площі понад 1000 кв. м. Пожежу ліквідовано о 01:41. На місці події працювали 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 25 осіб особового складу ДСНС”, – навели інформацію рятувальники.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що “приліт” у Харкові припав по складу піротехніки. Через що вночі над містом можна було бачити масштабний феєрверк. Вже опубліковано фото та відео наслідків цього ракетного удару.