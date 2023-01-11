Терехов повідомив про ще один “приліт” у Харкові, крім складу з піротехнікою

Мер Харкова Ігор Терехов доповнив раніше озвучену начальником ХОВА інформацію про наслідки вечірнього обстрілу міста 10 січня.

“Вибухи в Харкові внаслідок “прильотів” по Київському району. Попередньо – влучання у склад піротехніки. Про постраждалих наразі інформації немає. Щодо руйнувань – також знатимимо пізніше. Ще один приліт також в Київському районі. За попередньою інформацією – без постраждалих та руйнувань“, – написав Терехов у Телеграмі.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вибухи, які чують харків’яни, – це детонація піротехніки після влучення російської ракети. Відео масштабного феєрверку облетіло всі паблики міста.

Нагадаємо, увечері в Харкові пролунали два вибухи. Перший – о 22:53, після чого в регіоні було оголошено повітряну тривогу. За кілька хвилин стався другий вибух. А потім – багато дрібних, які виявилися початком масштабного несанкціонованого феєрверку над містом.