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Терехов повідомив про ще один “приліт” у Харкові, крім складу з піротехнікою

Події 00:22   11.01.2023
Оксана Горун
Терехов повідомив про ще один “приліт” у Харкові, крім складу з піротехнікою

Мер Харкова Ігор Терехов доповнив раніше озвучену начальником ХОВА інформацію про наслідки вечірнього обстрілу міста 10 січня.

Вибухи в Харкові внаслідок “прильотів” по Київському району. Попередньо – влучання у склад піротехніки. Про постраждалих наразі інформації немає. Щодо руйнувань – також знатимимо пізніше. Ще один приліт також в Київському районі. За попередньою інформацією – без постраждалих та руйнувань“, – написав Терехов у Телеграмі.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вибухи, які чують харків’яни, – це детонація піротехніки після влучення російської ракети. Відео масштабного феєрверку облетіло всі паблики міста.

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    • Нагадаємо, увечері в Харкові пролунали два вибухи. Перший – о 22:53, після чого в регіоні було оголошено повітряну тривогу. За кілька хвилин стався другий вибух. А потім – багато дрібних, які виявилися початком масштабного несанкціонованого феєрверку над містом.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 00:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов доповнив раніше озвучену начальником ХОВА інформацію про наслідки вечірнього обстрілу міста 10 січня".