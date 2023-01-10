У Харкові прогриміли вибухи: Синєгубов закликає перебувати в укриттях
Декілька вибухів чули жителі Харкова ввечері 10 січня.
Перший вибух пролунав о 22:53, після чого в регіоні було оголошено повітряну тривогу. За кілька хвилин прогримів другий вибух.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав перебувати в укриттях.
Про пуски росіянами ракет повідомив і начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 23:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декілька вибухів чули жителі Харкова ввечері 10 січня.".