У Харкові прогриміли вибухи: Синєгубов закликає перебувати в укриттях

Декілька вибухів чули жителі Харкова ввечері 10 січня.

Перший вибух пролунав о 22:53, після чого в регіоні було оголошено повітряну тривогу. За кілька хвилин прогримів другий вибух.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав перебувати в укриттях.

Про пуски росіянами ракет повідомив і начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.